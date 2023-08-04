尼日爾:西共體特使無功而返

RFI非洲 / 軍事政變

西非 – 就尼日爾的政變，西非經濟共同體（CEDEAO）的一支特使團已於今晨無功而返，離開尼亞美。

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針對尼日爾政變後的現狀，本台法廣（RFI）和法蘭西24小時頻道（France 24）的記者組織（SDJRFI）共同譴責，法廣（RFI）電台和法蘭西24小時電視頻道（France 24）的信號在尼日爾遭切斷。

RFI Image Archive / Niger : une intervention militaire est la "dernière option" envisagée par la Cédéao s'il n'y a pas de retour à l'ordre constitutionnel. (illustration) © RFI

另據本台法廣（RFI）通訊員塞爾吉（Serge Daniel）在今天2023年08月04日周五早上發自非洲的報道說，西非經濟共同體（CEDEAO）一支特使團已於周五凌晨離開尼亞美機場。在登上他們專機之前，這支代表團的一名成員向本台法廣（RFI）記者透露，已經沒有必要在尼亞美過夜了。這一代表團的特使中，有尼日利亞前國家元首阿布巴卡爾（Abdulsalami Abubakar）和索科托的蘇丹（Sultan de Sokoto）。

RFI Montage / Niger : le général Abdourahamane Tchiani (à gauche) et le président nigérien Mohamed Bazoum (à droite). © AP / AP - Ludovic Marin / Montage RFI

特使們在尼亞美期間，甚至都沒有離開過機場，只是就地會晤了尼日爾軍政府的一支代表團。原計畫與尼日爾軍方首腦和尼日爾總統巴祖姆（Président Bazoum）的會晤被取消了。

另外，本台法廣（RFI）在華盛頓通訊員紀堯姆（Guillaume Naudin）發回消息說，尼日爾總統巴祖姆（Président Bazoum）告知華盛頓郵報，他如今已是一名人質。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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