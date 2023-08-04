RFI非洲 / 軍事政變

尼日爾:西共體特使無功而返

西非 – 就尼日爾的政變，西非經濟共同體（CEDEAO）的一支特使團已於今晨無功而返，離開尼亞美。

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RFI Afrique / Niger : les émissaires de la Cédéao, parmi lesquels figurent l’ancien chef d’État du Nigeria Abdulsalami Abubakar et le sultan de Sokoto. Ici, le sultan de Sokoto Muhammad Sa'ad Abubakar III (à gauche) et l'ex-président nigérian Abdulsalami Abubakar. (illustration)
RFI Afrique / Niger : les émissaires de la Cédéao, parmi lesquels figurent l’ancien chef d’État du Nigeria Abdulsalami Abubakar et le sultan de Sokoto. Ici, le sultan de Sokoto Muhammad Sa'ad Abubakar III (à gauche) et l'ex-président nigérian Abdulsalami Abubakar. (illustration) © Photos AFP - Montage RFI
作者： 尼古拉
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針對尼日爾政變後的現狀，本台法廣（RFI）和法蘭西24小時頻道（France 24）的記者組織（SDJRFI）共同譴責，法廣（RFI）電台和法蘭西24小時電視頻道（France 24）的信號在尼日爾遭切斷。

Image - RFI - intervention Cedeao
RFI Image Archive / Niger : une intervention militaire est la "dernière option" envisagée par la Cédéao s'il n'y a pas de retour à l'ordre constitutionnel. (illustration) © RFI

另據本台法廣（RFI）通訊員塞爾吉（Serge Daniel）在今天2023年08月04日周五早上發自非洲的報道說，西非經濟共同體（CEDEAO）一支特使團已於周五凌晨離開尼亞美機場。在登上他們專機之前，這支代表團的一名成員向本台法廣（RFI）記者透露，已經沒有必要在尼亞美過夜了。這一代表團的特使中，有尼日利亞前國家元首阿布巴卡爾（Abdulsalami Abubakar）和索科托的蘇丹（Sultan de Sokoto）。

Image RFI - Tchiani et Bazoum
RFI Montage / Niger : le général Abdourahamane Tchiani (à gauche) et le président nigérien Mohamed Bazoum (à droite). © AP / AP - Ludovic Marin / Montage RFI

特使們在尼亞美期間，甚至都沒有離開過機場，只是就地會晤了尼日爾軍政府的一支代表團。原計畫與尼日爾軍方首腦和尼日爾總統巴祖姆（Président Bazoum）的會晤被取消了。

另外，本台法廣（RFI）在華盛頓通訊員紀堯姆（Guillaume Naudin）發回消息說，尼日爾總統巴祖姆（Président Bazoum）告知華盛頓郵報，他如今已是一名人質。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

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