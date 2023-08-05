日本與意大利舉行首次戰鬥機聯合軍演

日本/意大利

日本航空自衛隊與意大利空軍的首次聯合軍演從8月7日開始在日本舉行，旨在深化雙方的防衛合作。

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8月4日晚，參加與航空自衛隊進行首次聯合軍演的意大利空軍隱形戰機F35A飛抵航空自衛隊小松基地， 雙方原計畫8月2日開始聯合軍演，但受6號颱風影響，意大利軍機抵達日本時間推遲， 軍演開始時間也推遲到7日上午，直至10日，雙方將進行各種戰術演習。

意大利空軍約160人來到日本，受到約100名小松基地日本航空自衛隊官兵等的歡迎。

此次聯合軍演是旨在實現“自由開放的印太地區”的防務合作中的首次聯合軍演。

在聯合軍演中雙方將運用小松基地的F15戰鬥機和意大利空軍隱形戰機F35A編隊飛行，並進行戰術演習。 日方希望深化與領先引進F-35戰機的意大利空軍合作，學習相關技術，還考慮到在航空自衛隊引進F-35戰機後的聯合軍演。

航空自衛隊第6航空團飛行軍司令三宅淳一表示：“小松基地在兩年之內將引進F35戰機，所以希望這次演習成為我們學得更多知識的機會。”

日本防衛省針對中國頻繁的軍事活動展開多國間的合作。去年以來，航空自衛隊已與德國、印度和法國進行了戰鬥機聯合軍演。 日本、意大利及英國，正在共同開發下一代戰鬥機，為此也將不斷深化兩國部隊之間的合作。

日本、英國和意大利政府於去年12月正式宣布到2035年為止聯合開發新一代戰機，力圖通過提高難以被敵方雷達發現的“隱身性能”以及與無人機的配合來確保空中優勢。

另一方面，包括小松和平中心在內的市民團體要求基地和當地小松市政府取消軍演，稱軍演將“加劇與中國的關係的緊張”。