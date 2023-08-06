廣島舉行核爆78周年紀念儀式 岸田表示日本無意參加禁核條約

日本/美國

8月6日，是美國在日本廣島投下原子彈78周年，在廣島市和平紀念公園，舉行了和平紀念儀式，岸田文雄首相、廣島縣知事湯崎英彥、廣島市市長松井一實及遭原子彈襲擊倖存者、遺屬及111個國家的代表參加了和平紀念儀式，參加國為史上最多。聯合國副秘書長兼裁軍事務高級代表中滿泉出席了和平紀念儀式並用日語代讀了聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯致辭。

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和平紀念儀式於上午 8時開始，在原子彈投下的上午 8時15分，與會者默哀。

廣島市市長松井一實在致辭中，以俄羅斯總統普京威脅可能使用核武器為背景指出：“基於威脅要使用核武器的為政者存在的現實，世界各國領導人必須正視所謂以核威懾抑制核戰爭的理論正在破產的事實，應該立即開始採取具體行動，以引導我們從嚴酷的現實走向理想。”

另一方面，岸田首相強調了G7廣島峰會的成果。他說：“核武器帶來的廣島、長崎的悲劇絕不能重演。 日本作為唯一在戰爭中遭受過原子彈襲擊的國家，將繼續堅定奉行無核三原則，為實現無核武世界做出不懈努力。”他指出：“通過七國集團廣島核裁軍願景的發布，再次增強了國際社會推進核裁軍的趨勢。”

和平紀念儀式結束後，岸田首相在廣島一家酒店會見了原子彈爆炸倖存者等團體的代表，聽取了他們的訴求。

原爆倖存者等團體的代表批評5月份七國集團峰會上宣布的核裁軍“廣島願景”，稱其“沒有提出擺脫以核威懾抑制核戰爭體制的道路”，向岸田首相提出日本加入《禁止核武器條約》並作為觀察員參加該條約締約國會議的要求。

對此，岸田首相指出：《禁止核武器條約》是旨在實現無核武器世界的重要條約，然而，嚴酷的現實是，如果持有核武器的國家不採取行動，一切都不會改變。” 他說：“我們需要做出具體努力，讓該條約非締約國中的有核國家更接近該條約。” 他表示日本政府現在無意加入此條約。

2017年7月7日，《禁止核武器條約》在122個國家、超過60%的聯合國會員國批准下獲得通過，許多國家明確表達了廢除核武器的決心,這個條約於2021年1月生效，美、英、法、中、俄和受美國“核保護傘”保護的日本、韓國都沒有參加，日本至今也沒有參加。

8月6日，在廣島原子彈爆炸78周年紀念日之際，日本天皇、皇後和長女愛子公主在皇居舉行默哀。 天皇和皇後在東京本赤坂的仙洞皇居觀看廣島和平紀念儀式的電視轉播時默哀。