尼日爾政變:貝寧外長表明觀點
西非 – 西非國家尼日爾在上個月底發生政變，該國總統巴祖姆（Président Mohamed Bazoum）至今仍遭扣留。尼日爾鄰國貝寧的外交部長在接受本台法廣（RFI）法語[非洲嘉賓]欄目（Invité Afrique）記者專訪時表示，那是劫持人質和綁架。西非經濟共同體（CEDEAO）優先對話，直到最後通牒期限前的最後一刻。
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本台法廣（RFI）法文網2023年08月03日星期四在法語«非洲嘉賓»專欄里（Chronique Invité Afrique）刊出記者皮埃爾（Pierre Firtion）的一篇採訪。這一訪談的對話人是西非國家貝寧的外交部長巴卡里(Olushegun Adjadi BAKARI)。
本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Coup d'État au Niger: «Il s'agit d'une prise d'otage et d'un kidnapping», estime le chef de la diplomatie du Bénin]。換做中文可被譯作[尼日爾政變：貝寧外長認為那是劫持人質和一次綁架]。下面是簡介以供分享。
-- 西非經濟共同體優先對話直到最後一刻 -
據本台法廣（RFI）法文網報道，就西非經濟共同體在08月初派出了一支特使團前往尼亞美，由尼日利亞前國家元首阿布巴卡爾（Abdulsalami Abubakar）牽頭。這是否為調停的最後契機？貝寧外長表示，那反應的是西非經濟共同體（CEDEAO）元首們的視野，旨在打開大門，優先對話。調停的最後機會。。。那是直到最後一刻。最後通牒已經下達，在此之前，所有的可能出路，和可接受的解決辦法都應被用上。
-- 西非經濟共同體的目標是恢復民選總統 -
西非經濟共同體元首們的首要目標是要解救這名人質，並讓人質恢復正常的生活。所以，當前目標就是要讓巴祖姆總統（Président Bazoum），這位尼日爾人民通過民主選舉產生的國家元首，得以重新恢復總統的職能。
如果到了08月06日軍人們依然沒有交出權力。西非經濟共同體（CEDEAO）的國家元首們已經在聲明中明確：過了最後通牒的期限，所有方式都會予以考慮，包括使用武力。而目標則是要竭盡全力，儘可能地避免採用這種解決辦法。
-- 西非經濟共同體的目標旨在解救出人質 -
就巴馬科和瓦加杜古這兩地的軍人當局聲稱，軍事干預尼日爾，將被是為在對馬里和布基納法索宣戰。貝寧外長在這一專訪的最後部分里表示，如果不得不介入尼日爾，西非經濟共同體的行動也不是針對一個國家，而是為了解放一個通過民主選舉產生的權力，但被負責其安全的人劫持。這不是要打一場戰爭，而是旨在解放和重新恢復一位通過正當選舉產生的總統。
~. Fin .~