尼日爾政變:貝寧外長表明觀點

RFI專訪 / 非洲嘉賓

西非 – 西非國家尼日爾在上個月底發生政變，該國總統巴祖姆（Président Mohamed Bazoum）至今仍遭扣留。尼日爾鄰國貝寧的外交部長在接受本台法廣（RFI）法語[非洲嘉賓]欄目（Invité Afrique）記者專訪時表示，那是劫持人質和綁架。西非經濟共同體（CEDEAO）優先對話，直到最後通牒期限前的最後一刻。

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本台法廣（RFI）法文網2023年08月03日星期四在法語«非洲嘉賓»專欄里（Chronique Invité Afrique）刊出記者皮埃爾（Pierre Firtion）的一篇採訪。這一訪談的對話人是西非國家貝寧的外交部長巴卡里(Olushegun Adjadi BAKARI)。

RFI Image / Chronique Invité Afrique. 法廣電台“非洲嘉賓”專欄 © Studio Graphique FMM

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Coup d'État au Niger: «Il s'agit d'une prise d'otage et d'un kidnapping», estime le chef de la diplomatie du Bénin]。換做中文可被譯作[尼日爾政變：貝寧外長認為那是劫持人質和一次綁架]。下面是簡介以供分享。

-- 西非經濟共同體優先對話直到最後一刻 -

據本台法廣（RFI）法文網報道，就西非經濟共同體在08月初派出了一支特使團前往尼亞美，由尼日利亞前國家元首阿布巴卡爾（Abdulsalami Abubakar）牽頭。這是否為調停的最後契機？貝寧外長表示，那反應的是西非經濟共同體（CEDEAO）元首們的視野，旨在打開大門，優先對話。調停的最後機會。。。那是直到最後一刻。最後通牒已經下達，在此之前，所有的可能出路，和可接受的解決辦法都應被用上。

RFI Image Montage / Afrique : les émissaires de la Cédéao pour le Niger, parmi lesquels figurent l’ancien chef d’État du Nigeria Abdulsalami Abubakar et le sultan de Sokoto. Ici, le sultan de Sokoto Muhammad Sa'ad Abubakar III (à gauche) et l'ex-président nigérian Abdulsalami Abubakar. (illustration) © Photos AFP - Montage RFI

-- 西非經濟共同體的目標是恢復民選總統 -

西非經濟共同體元首們的首要目標是要解救這名人質，並讓人質恢復正常的生活。所以，當前目標就是要讓巴祖姆總統（Président Bazoum），這位尼日爾人民通過民主選舉產生的國家元首，得以重新恢復總統的職能。

RFI Montage / Niger : le général Abdourahamane Tchiani (à gauche) et le président nigérien Mohamed Bazoum (à droite). © AP / AP - Ludovic Marin / Montage RFI

如果到了08月06日軍人們依然沒有交出權力。西非經濟共同體（CEDEAO）的國家元首們已經在聲明中明確：過了最後通牒的期限，所有方式都會予以考慮，包括使用武力。而目標則是要竭盡全力，儘可能地避免採用這種解決辦法。

-- 西非經濟共同體的目標旨在解救出人質 -

就巴馬科和瓦加杜古這兩地的軍人當局聲稱，軍事干預尼日爾，將被是為在對馬里和布基納法索宣戰。貝寧外長在這一專訪的最後部分里表示，如果不得不介入尼日爾，西非經濟共同體的行動也不是針對一個國家，而是為了解放一個通過民主選舉產生的權力，但被負責其安全的人劫持。這不是要打一場戰爭，而是旨在解放和重新恢復一位通過正當選舉產生的總統。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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