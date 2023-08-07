尼日爾軍政府備戰宣布新任命

RFI非洲 / 美非關係

非洲 – 尼日爾軍政府在最後通牒於周日到期前，迅速做出了一系列的軍事部署。一名曾多次赴美國受訓的尼日爾將軍現已接任該國總參謀長一職。

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綜合本台法廣（RFI）法文網在過去24小時里的多則報道，就尼日爾發生的軍事政變，西非國家經濟共同體（CEDEAO）最後通牒已於昨天（2023年08月06日星期天）到期。在此之前，尼日爾軍政府首腦做出了一系列的部署和調整。

-- 尼日爾軍政府沒有理會西共體的最後通牒 -

本台法廣（RFI）非洲組今天（2023年08月07日周一）的最新報道說，軍政府沒有恢復尼日爾民選總統巴祖姆（Président Mohamed Bazoum）職權的意願，並已關閉了該國的領空。軍事當局在08月06日星期天晚間發布了多則消息，聲稱有可能即將會遭到攻擊。

RFI Image Archive / Afrique: le Sénat nigérian frileux sur une opération armée au Niger. Ici, le président nigérian Bola Tinubu à Abuja en mai 2023. (illustration) RFI非洲 / 尼日利亞總統：博拉·提努布，中文也有譯作博拉·蒂努布（Président Bola Tinubu）。 AP - Olamikan Gbemiga / RFI Image Archive

在出兵尼日爾的問題上，西非國家經濟共同體（CEDEAO）和尼日利亞總統博拉·提努布（Président Bola Tinubu），中文也有譯作博拉·蒂努布目前都遇到了很大的壓力。

-- 尼日爾軍政府開始備戰任命新的總參謀長 -

在巴馬科（Bamako）和瓦加杜古(Ouagadougou)的軍政府都已宣布，出兵尼日爾就是在向馬里和布基納法索宣戰。而臨近的區域大國阿爾及利亞和乍得一致表示，反對軍事干預。而在尼日利亞國內，現在出現反戰的聲音。

RFI Montage / Niger : le général Abdourahamane Tchiani (à gauche) et le président nigérien Mohamed Bazoum (à droite). © AP / AP - Ludovic Marin / Montage RFI

在尼亞美（Niamey），軍政府現已調整了人事部署。據本台法廣（RFI）非洲通訊員塞爾吉（Serge Daniel）的報道，軍政府於上周末任命巴爾穆將軍（Gen. Moussa Salaou BARMOU）為新任總參謀長。這名尼日爾特種部隊前指揮官曾多次前往美國接受訓練。另外，尼日爾陸軍部隊的新任指揮官也是出自特種部隊。

（翻譯和編輯：法廣RFI電台 尼古拉）

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