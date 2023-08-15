遭起訴的特朗普全力拚民調支持、拼競選捐款

特朗普

美國前總統特朗普甚至在喬治亞州檢方正式將他起訴的前一天，於8月13日對支持者廣發電子郵件，邀請他們用捐款進行反擊。特朗普在信中寫道：「（美國現任總統）拜登的司法部正試圖要把我關在牢里一輩子！」他請求「愛國」同胞捐款24至1000美元，讓他能代表共和黨角逐明年總統大選。「我們的共和國正命懸一線，美國現在就需要你。」

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特朗普本月稍早便表示：「每次他們對我起訴，我的民調數字就上升。我們需要更多起訴，就能讓這場選舉勝負已定。」每當美國前總統特朗普遭到起訴，都能讓他募得大筆競選經費及民調躍升。這套策略每次都靈。

法新社報導，特朗普的法律麻煩不但沒讓他的形象受損，現在反而帶給他值錢的政治資本。在美國，要能勝利入主白宮，得花費數以十億計美元。

特朗普從最早在紐約州遭到刑事起訴開始，就對支持者發送大量這類內容的簡訊和電郵，且一貫用煽動性言詞加料。 在特朗普口中，對他的刑事起訴都是「欲加之罪」，民主黨籍總統拜登則是一位「不正直」的「低劣獨裁統治」領導人，而拜登政府上下正在密謀「消滅他們最主要的對手」。

特朗普 3月因為艷星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）封口費案遭到起訴後，他的競選團隊宣布，在短短24小時內募到逾400萬美元。

到了6月，特朗普因涉嫌在卸任總統時不當處理機密文件，而在佛羅里達州聯邦法院遭到起訴，成為美國首位在任或卸任總統面臨聯邦起訴。當時他的團隊宣稱，消息傳出後收到近700萬美元募款。

成千上萬美國民眾會響應特朗普的捐款號召，顯示這位地產大亨對他的保守派基本盤選民有多大影響力。

同樣情況也反映在特朗普的民調。根據民調資料彙整網站「真清晰政治」（RealClearPolitics.com）的數據，自從特朗普的因封口費案遭到起訴後，他在共和黨的總統候選人競賽中支持率大增了9個百分點。