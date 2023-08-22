特朗普將於8月24日向喬治亞當局投案，保釋金為20萬美元

特朗普

美國前總統特朗普說，他將於8月24日星期四向喬治亞當局投案，面對有關指控。他被控非法策畫推翻他在2020年選舉失敗結果。

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特朗普星期一晚間在他的社交媒體網絡上寫道：“你能相信嗎？我將去喬治亞州亞特蘭大，去被逮捕。”在這之前幾個小時，法庭文件顯示，他的保釋金被定在20萬美元。

在這起案件中，特朗普和另外18名共同被告必須在25日中午以前向喬治亞州當局主動到案，接受登記程序。

法新社報道，除了特朗普的20萬美元保釋金外，富爾頓郡高等法院法官邁克菲也在檢方和特朗普律師團的協議中設定了幾項條件。

邁克菲在3頁的法院文件中表示：「被告不得採取任何行為恐嚇他或她已知的本案共同被告或證人，或妨礙司法。」

法官命令寫道：「上述內容應包含，但不限於在社群媒體上發表的內容，或轉發別人在社群媒體上的內容。」

邁克菲將本案中兩名共同被告，即特朗普過去的競選團隊律師伊斯特曼和切塞布羅的保釋金定在每人10萬美元。

美國共和黨總統參選人提名呼聲最高的特朗普，在爭取重返白宮之際，面臨4項刑事審判。

檢方針對特朗普試圖推翻他在喬治亞州敗給民主黨籍的拜登一事進行歷時兩年的廣泛調查後指控，特朗普在喬治亞州被控犯下敲詐勒索和一連串和選舉相關罪行。