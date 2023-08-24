普京向墜機家屬表示“哀悼”：普里戈任命運坎坷，曾犯下嚴重錯誤

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俄羅斯總統普京周四在會見俄控頓涅茨克地區負責人普希林（Denis Pushilin）時首度公開談及昨日導致普里戈任(Yevgeniy Prigozhin)等瓦格納僱傭兵組織多名要員死亡的墜機事件。普京表示，“首先，我想向所有遇難者家屬表示誠摯的哀悼。這始終是一場悲劇”。他還特別提到自己從上世紀90年底便與普里戈任相識。普京說，“他是一個命運坎坷的人，一生中犯過嚴重的錯誤，但他為自己取得了所需的成果，當我要求他為共同的事業這樣做時，他也這樣做了，就像在最後的幾個月里”。

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據俄新社報導，普京向俄羅斯特維爾州飛機失事遇難者的家屬和朋友表示哀悼。他面對鏡頭說，“首先，我想向所有遇難者家屬表示誠摯的哀悼。這始終是一場悲劇”。普京強調，根據一手資料，出事飛機上有瓦格納的員工。他並指出這些人為反對基輔政權作出過重大貢獻。他談到，“俄羅斯人知道這一點，並且永遠不會忘記”。

普京在談話中還特別提及自己自20世紀90年代就與後來成為瓦格納創始人的普里戈任相識。普京對後者評價說，“他是一個命運坎坷的人，一生中犯過嚴重的錯誤，但他為自己取得了所需的成果，當我要求他為共同的事業這樣做時，他也這樣做了，就像在最後的幾個月里。”

普京還稱讚普里戈任是一位才華橫溢的商人，說他不僅在俄羅斯，而且在非洲也取得了成功。普京回憶說，普里戈任在非洲從事石油、天然氣以及貴金屬和寶石的開採。據普京介紹，普里戈任前一天才從非洲回國，並在俄羅斯會見了一些官員。

普京稱，俄聯邦偵查委員會主席巴斯特雷金(Alexander Bastrykin)向他報告了對飛機失事事件調查的啟動情況。他補充說，目前正在進行技術和基因檢查，這需要時間。同時，普京保證將完成此案的調查。

普京說，“這一點毋庸置疑。讓我們看看調查人員在不久的將來會怎麼說。現在正在進行檢查——技術檢查和基因檢查。這需要一些時間。”