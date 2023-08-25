特朗普因選舉指控在亞特蘭大監獄自首，後以20萬美元保釋金獲釋

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據美聯社報導，美國前總統特朗普（Donald Trump）8月24日在佐治亞州因被指控非法策畫推翻2020年大選而投案自首。他以20萬美元的保釋金獲釋，返回機場搭乘私人飛機返回新澤西州。車隊離開時，他透過車窗向圍觀人群豎起了大拇指。

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在短暫的監獄自首過程後，特朗普沒有悔意，但情緒低落，一如既往地堅稱自己“沒有做錯任何事”，並稱指控他顛覆選舉結果的案件是“對正義的踐踏”。

特朗普在登機前在機場停機坪上對記者說，“如果你對選舉提出質疑，你就應該能夠質疑選舉”。

特朗普今年第4次向美國執法部門自首，如今已成為選舉季的例行公事。這與前總統、現總統參選人因刑事指控被拘押的空前場面不符。但是，他對亞特蘭大的訪問與過去三次自首明顯不同，這次是在夜間進行的，且要求他去的目的地是監獄，而不是法院。這不是發生在紐約或華盛頓這樣的自由主義堡壘，而是發生在一個被視為對2024年大選至關重要的戰場州的中心地帶。

據一位匿名知情人士說，與其他城市不要求他拍攝嫌犯大頭照不同，特朗普被拍了一張預訂照。當地時間周四晚上7點過後不久，特朗普降落在亞特蘭大，並被送往監獄進行登記。他身着標誌性的白襯衫，系著紅色領帶，從私人飛機的階梯上走下來時，揮了揮手，豎起了大拇指。

特朗普在20分鐘內完成了整個登記過程，並按照慣例向官員提供了自己的身體尺寸：6英尺3英寸；215磅；草莓色或金色頭髮。

自今年3月特朗普成為美國歷史上首位被起訴的前總統以來，富爾頓縣的起訴是針對他的第四起刑事案件。此後，他又在佛羅里達州和華盛頓面臨聯邦指控。本月，特朗普與其他18人一起在亞特蘭大被起訴，其中包括他的前幕僚長梅多斯（Mark Meadows）和前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani），起訴依據的是通常與幫派成員和有組織犯罪相關的敲詐勒索法規。

特朗普一再否認自己有任何不當行為。他本周在社交媒體上發文稱，之所以被起訴，是因為他用大寫字母描述了一個“完美的電話”，在這個電話中，他要求共和黨州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）幫他“找到11780張選票”，以推翻他在該州輸給拜登的局面。

特朗普周四自首的富爾頓縣監獄長期以來一直是個問題監獄。美國司法部上個月對該監獄的條件展開了民權調查，指出這裡存在骯髒的牢房、暴力以及去年一名男子的死亡事件。他在那裡並沒有待很長時間。特朗普的律師和檢察官已經同意了20萬美元的保釋金，以及包括禁止他恐嚇同案被告、證人或受害人在內的條件。

與其他司法管轄區不同的是，在富爾頓縣，傳訊，即被告首次出庭通常發生在被告在監獄自首並完成登記程序之後，而不是在同一天。這意味着特朗普可能不得不在未來幾周內再次前往佐治亞州。不過富爾頓縣警長辦公室表示，如果法官允許，該案中的一些傳訊可能會在線上進行。或者他可以放棄對特朗普的傳訊。