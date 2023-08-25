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特朗普因選舉指控在亞特蘭大監獄自首，後以20萬美元保釋金獲釋

據美聯社報導，美國前總統特朗普（Donald Trump）8月24日在佐治亞州因被指控非法策畫推翻2020年大選而投案自首。他以20萬美元的保釋金獲釋，返回機場搭乘私人飛機返回新澤西州。車隊離開時，他透過車窗向圍觀人群豎起了大拇指。

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美國佐治亞州亞特蘭大富爾頓縣治安官辦公室公布的警方拘留前總統特朗普的照片。
美國佐治亞州亞特蘭大富爾頓縣治安官辦公室公布的警方拘留前總統特朗普的照片。 © 法新社圖片
作者： 弗林
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在短暫的監獄自首過程後，特朗普沒有悔意，但情緒低落，一如既往地堅稱自己“沒有做錯任何事”，並稱指控他顛覆選舉結果的案件是“對正義的踐踏”。

特朗普在登機前在機場停機坪上對記者說，“如果你對選舉提出質疑，你就應該能夠質疑選舉”。

特朗普今年第4次向美國執法部門自首，如今已成為選舉季的例行公事。這與前總統、現總統參選人因刑事指控被拘押的空前場面不符。但是，他對亞特蘭大的訪問與過去三次自首明顯不同，這次是在夜間進行的，且要求他去的目的地是監獄，而不是法院。這不是發生在紐約或華盛頓這樣的自由主義堡壘，而是發生在一個被視為對2024年大選至關重要的戰場州的中心地帶。

據一位匿名知情人士說，與其他城市不要求他拍攝嫌犯大頭照不同，特朗普被拍了一張預訂照。當地時間周四晚上7點過後不久，特朗普降落在亞特蘭大，並被送往監獄進行登記。他身着標誌性的白襯衫，系著紅色領帶，從私人飛機的階梯上走下來時，揮了揮手，豎起了大拇指。

特朗普在20分鐘內完成了整個登記過程，並按照慣例向官員提供了自己的身體尺寸：6英尺3英寸；215磅；草莓色或金色頭髮。

自今年3月特朗普成為美國歷史上首位被起訴的前總統以來，富爾頓縣的起訴是針對他的第四起刑事案件。此後，他又在佛羅里達州和華盛頓面臨聯邦指控。本月，特朗普與其他18人一起在亞特蘭大被起訴，其中包括他的前幕僚長梅多斯（Mark Meadows）和前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani），起訴依據的是通常與幫派成員和有組織犯罪相關的敲詐勒索法規。

特朗普一再否認自己有任何不當行為。他本周在社交媒體上發文稱，之所以被起訴，是因為他用大寫字母描述了一個“完美的電話”，在這個電話中，他要求共和黨州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）幫他“找到11780張選票”，以推翻他在該州輸給拜登的局面。

特朗普周四自首的富爾頓縣監獄長期以來一直是個問題監獄。美國司法部上個月對該監獄的條件展開了民權調查，指出這裡存在骯髒的牢房、暴力以及去年一名男子的死亡事件。他在那裡並沒有待很長時間。特朗普的律師和檢察官已經同意了20萬美元的保釋金，以及包括禁止他恐嚇同案被告、證人或受害人在內的條件。

與其他司法管轄區不同的是，在富爾頓縣，傳訊，即被告首次出庭通常發生在被告在監獄自首並完成登記程序之後，而不是在同一天。這意味着特朗普可能不得不在未來幾周內再次前往佐治亞州。不過富爾頓縣警長辦公室表示，如果法官允許，該案中的一些傳訊可能會在線上進行。或者他可以放棄對特朗普的傳訊。

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