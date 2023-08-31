稱普京“易受騙太仁慈”，監禁中的俄軍事博主吉爾金暗示參選總統

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因被控煽動極端主義而在押候審的俄羅斯著名極端民族主義軍事博主吉爾金（Igor Girkin）周四表示，他將比普京更適合當俄羅斯總統，並稱普京容易受騙且“過於仁慈”。吉爾金在社交媒體電報平台上發表了一篇題為“關於作為候選人競選俄聯邦總統”的帖子，暗示他計畫參加明年3月的俄羅斯大選，屆時普京預計將尋求繼續執政。

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據路透社報導，吉爾金髮別的這篇帖子頗具諷刺意味，他指責普京對烏克蘭戰爭判斷失誤。俄羅斯稱全面入侵烏克蘭戰爭為“特別軍事行動”。吉爾金說，普京是一個“極其容易受騙的人”。他補充說，“現任總統太仁慈了”，戰爭一開始，普京就被烏克蘭和西方以及俄羅斯安全機構和國防工業“牽着鼻子走”。

吉爾金錶示，“事實證明，無論是國家、軍隊還是俄羅斯工業都沒有做好戰爭準備，所謂的烏克蘭在軍事上也遠非稻草人”。吉爾金指出，然而，對此要負責的官員仍然在位，“他們的無能繼續讓我們吃驚”。他補充說，“我可沒那麼好心，我將在實踐中證明這一點”。

吉爾金稱，普京有一些億萬富翁朋友，“（由於上述善良和慷慨的靈魂）他（普京）無法拒絕他們的任何要求”，這些億萬富翁的財富增長速度超過了俄羅斯的軍工生產。

自瓦格納首領普里戈任上周死於空難後，吉爾金成為了俄羅斯境內對烏克蘭戰事最知名的批評者。他於七月被捕，並被指控煽動極端主義，最高可判處五年監禁。俄羅斯法律禁止已定罪的罪犯競選公職，目前尚不清楚像他這樣如何能在審前拘留期間競選總統。

吉爾金的化名是“伊戈爾·斯特列科夫”（Igor Strelkov），他是俄聯邦安全局前官員，曾在2014年參與領導入侵烏東地區。當時他指揮的一支民兵奪取了烏克蘭東部城市斯拉維揚斯克

吉爾金在國際上最為人熟知的角色是2014年在烏東上空擊落馬航17號班機事件，造成298人喪生，他因此被荷蘭法院缺席定罪。他否認涉案。