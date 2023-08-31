美官員：拜登不打算在印度G20峰會期間與習近平會面

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據美國全國廣播公司（NBC）援引美國官員的話報導，拜登（Joe Biden）總統不打算於即將在印度舉行的二十國集團（G20）峰會期間與中國國家主席習近平正式會面。其中一名美國官員說，目前還不清楚習近平是否會出席將於9月9日至10日在新德里舉行的該峰會。

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透露消息的兩名美國官員說，美中領導人可能會在11月於舊金山舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間舉行會晤，而不是在印度，不過目前還沒有確定正式會晤的時間。

據路透社援引印中消息人士報導，習近平很可能會缺席下周的二十國集團新德里峰會。兩名印度官員、一名駐華外交官和一名為另一個二十國集團國家政府工作的官員表示，預計李強總理將代表中國政府出席會議。印度和中國外交部發言人沒有回應置評請求。

法新社報導援引一名歐盟官員的話證實了李強將代替習近平出席新德里峰會的消息。習近平與拜登的上一次面對面會談是去年11月在印尼巴厘島舉行的二十國集團峰會期間。

上周剛剛訪華的美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）告訴NBC說，亞太經合組織峰會期間的拜習會將具有建設性。雷蒙多周四說，“我毫不懷疑，如果他來（舊金山），一定會很有成效”。報導指，如果習近平最終參加新德里峰會，美中領導人有可能寒暄幾句或親切問候，但這是美方官員目前期望的最多的互動。

拜登曾表示，希望在今年年底前的某個時候與習近平當面會晤。美國政府高級官員指出，全球性峰會是最有可能的會晤地點，但也有可能成為一個獨立的活動。白宮拒絕對此發表評論。