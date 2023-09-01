[法語世界]第43集

非洲 – 今天是2023年09月01日星期五。法國國際廣播電台（RFI）中文節目[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第43集節目介紹非洲聯盟（UA）現任主席阿紮利·阿蘇馬尼（Président Azali Assoumani）接受本台專訪的採訪錄音片段，及島國科摩羅聯盟（Union des Comores）的官方語言結構簡介。

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RFI Image / Le président comorien, président en exercice de l’Union africaine, Azali Assoumani est l’invité Afrique de RFI. Il s’exprime sur les BRICS mais également sur la situation au Niger. Ici, une photo du 10 juillet 2023. (illustration) 存檔圖片 / RFI非洲 ：非盟第21任主席接受RFI專訪。 © RFI - Abdallah Mzembaba

-- 非盟第21任主席談金磚集團擴大 -

本台法廣（RFI）[非洲嘉賓]專欄（Chronique Invité Afrique）在一周前的2023年08月25日星期五刊出記者克萊爾（Claire Bargelès）的一個專訪。這個訪談的對話人是非洲聯盟（UA）現任主席、科摩羅總統阿紮利·阿蘇馬尼（Président Assoumani）。上網的法文標題為：Azali Assoumani, président de l'UA: l'extension des Brics est «une très bonne chose pour l'Afrique。中文可被譯作：[阿紮利·阿蘇馬尼，非盟主席：金磚集團（BRICS）擴大對非洲是一件極大好事]。以下是簡介。

RFI Image / Chronique Invité Afrique. 法廣電台“非洲嘉賓”專欄 © Studio Graphique FMM

非盟（UA）現任主席阿蘇馬尼（Président Assoumani）首先就本台法廣（RFI）記者有關金磚集團（BRICS）南非首腦峰會決定擴大所提出第一個問題，談了他的看法。非盟（UA）主席阿蘇馬尼（Président Assoumani）說：

2023.09.01 v Nicolas francophonie 043 Son Trad mixé Invité Afrique - Président Assoumani au micro de RFI [法語世界] - 法廣專訪非盟第21任主席片段 01:33 2023.09.01 v Nicolas francophonie 043 Son Trad mixé 01 Invité Afrique - Président Assoumani sur BRICS & Président nigerien Bazoum au micro de RFI Claire Bargelès 尼古拉

“這是一個十分好的決定，因為非洲正在為一個積極的、一貫的的和富有成果的多邊主義做努力。金磚集團（BRICS），這一組織的確和非洲總是有着很好的關係，這也是因為南非就是其中一員。如今，這個組織擴大到其它中東或非洲國家，這是一件極大的好事。因為，那與必須建立起來的多邊主義框架相符合。”

-- 非盟第21任主席想救巴祖姆總統 -

在回答本台法廣（RFI）記者就尼日爾政變的提問時，樂觀的非盟（UA）主席阿蘇馬尼（Président Assoumani）指出 : 在有眾多問題的其它地方，人們都能找到解決辦法。他透露，他曾與其它國家的領導人們談到了這一問題。人們絕不會坐在上游去試看問題，而是等問題出現去尋找解決辦法。而問題出現後，當然馬上就需要解決辦法。但這不一定就是持久的辦法。這就是為何現在必須要吸取教訓，以嘗試着去預防，不是等到政變發生後再採取措施。如果需要他的幫助，他已經做好了投入的準備，為找到一種解決辦法，尤其是要解救巴祖姆總統。

RFI Carte / Afrique : Niger. 存檔地圖 / 非洲國家：尼日爾。 RFI - Latifa Mouaoued

-- 非盟第21任主席為蘇丹衝突周旋 -

另外，在談到蘇丹危機時，非盟（UA）主席阿蘇馬尼（Président Assoumani）透露，他曾與蘇丹交戰雙方做過討論。大家都曾同意，要建立一種機制，看如何才能坐着討論。他持謹慎態度，因為存在類似[政府間發展管理局]（IGAD-Autorité intergouvernementale pour le développement）這樣的區域組織提出了一些倡議。他願意做補充，再次發起討論。

RFI Carte / Afrique : Soudan. 存檔地圖 / 非洲國家：蘇丹。 RFI - Latifa Mouaoued

-- 非盟第21任主席出自法語圈國家 -

法文資料說，於2023年02月18日出任非洲聯盟（UA）第21任主席的阿紮利·阿蘇馬尼（Azali Assoumani）是東非島國科摩羅（les Comores）的現任國家元首。科摩羅這個島國，中文也有譯作葛摩。它位於印度洋上，首都莫羅尼(MORONI）與非洲東海岸的最近距離略過300公里。科摩羅的1985年憲法規定，法語和阿拉伯語為官方語言。2002年的憲法又加入科摩羅語（shikomori）為國語。

RFI Image Archive / Le président comorien Azali Assoumani (au centre) au moment de prendre la succession du président sénégalais Macky Sall (à droite) à la tête de l'Union africaine, le 18 février 2023 à Addis-Abeba, en Éthiopie. AP / RFI Image Archive

法語國家及地區國際組織（OIF）官網上的資料顯示，科摩羅在1977年加入這一法語圈機構，是正式成員國。科摩羅有近24萬會說法語的國民，占人口比率26%。

RFI Carte Archive / Afrique : l'archipel des Comores. (illustration) RFI Carte - L. Mouaoued

各位聽友和網友，以上是法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第43集。介紹非洲聯盟（UA）現任主席阿紮利·阿蘇馬尼（Président Azali Assoumani）就當今世界的非洲時事接受本台法廣（RFI）[非洲嘉賓]專欄（Chronique Invité Afrique）記者專訪的錄音片段，及法語國家及地區國際組織（OIF）、島國科摩羅（les Comores）的語言結構簡介。

2023.09.01 vendredi Nicolas Chronique francophonie [法語世界]第43集 - 法廣專訪非盟第21任主席部分片段 04:57 cultures francophonie 01-09-2023 法語世界 Episode 043 Les Comores, membre de la communauté francophone, jouent un rôle en Afrique 尼古拉

感謝本台法廣（RFI）非洲組記者，及音像和文字資料室（Sonothèque et Documentation）的支持，與__Lucien__的技術合作。謝謝您的忠實收聽。我們在下次節目的時間段里再見。

（ 翻譯和編輯：法廣 RFI 電台 尼古拉 ）

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