非盟第21任主席接受RFI專訪
非洲 – 今天是2023年09月01日星期五。法國國際廣播電台（RFI）中文節目[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第43集節目介紹非洲聯盟（UA）現任主席阿紮利·阿蘇馬尼（Président Azali Assoumani）接受本台專訪的採訪錄音片段，及島國科摩羅聯盟（Union des Comores）的官方語言結構簡介。
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-- 非盟第21任主席談金磚集團擴大 -
本台法廣（RFI）[非洲嘉賓]專欄（Chronique Invité Afrique）在一周前的2023年08月25日星期五刊出記者克萊爾（Claire Bargelès）的一個專訪。這個訪談的對話人是非洲聯盟（UA）現任主席、科摩羅總統阿紮利·阿蘇馬尼（Président Assoumani）。上網的法文標題為：Azali Assoumani, président de l'UA: l'extension des Brics est «une très bonne chose pour l'Afrique。中文可被譯作：[阿紮利·阿蘇馬尼，非盟主席：金磚集團（BRICS）擴大對非洲是一件極大好事]。以下是簡介。
非盟（UA）現任主席阿蘇馬尼（Président Assoumani）首先就本台法廣（RFI）記者有關金磚集團（BRICS）南非首腦峰會決定擴大所提出第一個問題，談了他的看法。非盟（UA）主席阿蘇馬尼（Président Assoumani）說：
2023.09.01 v Nicolas francophonie 043 Son Trad mixé 01 Invité Afrique - Président Assoumani sur BRICS & Président nigerien Bazoum au micro de RFI Claire Bargelès
“這是一個十分好的決定，因為非洲正在為一個積極的、一貫的的和富有成果的多邊主義做努力。金磚集團（BRICS），這一組織的確和非洲總是有着很好的關係，這也是因為南非就是其中一員。如今，這個組織擴大到其它中東或非洲國家，這是一件極大的好事。因為，那與必須建立起來的多邊主義框架相符合。”
-- 非盟第21任主席想救巴祖姆總統 -
在回答本台法廣（RFI）記者就尼日爾政變的提問時，樂觀的非盟（UA）主席阿蘇馬尼（Président Assoumani）指出 : 在有眾多問題的其它地方，人們都能找到解決辦法。他透露，他曾與其它國家的領導人們談到了這一問題。人們絕不會坐在上游去試看問題，而是等問題出現去尋找解決辦法。而問題出現後，當然馬上就需要解決辦法。但這不一定就是持久的辦法。這就是為何現在必須要吸取教訓，以嘗試着去預防，不是等到政變發生後再採取措施。如果需要他的幫助，他已經做好了投入的準備，為找到一種解決辦法，尤其是要解救巴祖姆總統。
-- 非盟第21任主席為蘇丹衝突周旋 -
另外，在談到蘇丹危機時，非盟（UA）主席阿蘇馬尼（Président Assoumani）透露，他曾與蘇丹交戰雙方做過討論。大家都曾同意，要建立一種機制，看如何才能坐着討論。他持謹慎態度，因為存在類似[政府間發展管理局]（IGAD-Autorité intergouvernementale pour le développement）這樣的區域組織提出了一些倡議。他願意做補充，再次發起討論。
-- 非盟第21任主席出自法語圈國家 -
法文資料說，於2023年02月18日出任非洲聯盟（UA）第21任主席的阿紮利·阿蘇馬尼（Azali Assoumani）是東非島國科摩羅（les Comores）的現任國家元首。科摩羅這個島國，中文也有譯作葛摩。它位於印度洋上，首都莫羅尼(MORONI）與非洲東海岸的最近距離略過300公里。科摩羅的1985年憲法規定，法語和阿拉伯語為官方語言。2002年的憲法又加入科摩羅語（shikomori）為國語。
法語國家及地區國際組織（OIF）官網上的資料顯示，科摩羅在1977年加入這一法語圈機構，是正式成員國。科摩羅有近24萬會說法語的國民，占人口比率26%。
各位聽友和網友，以上是法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第43集。介紹非洲聯盟（UA）現任主席阿紮利·阿蘇馬尼（Président Azali Assoumani）就當今世界的非洲時事接受本台法廣（RFI）[非洲嘉賓]專欄（Chronique Invité Afrique）記者專訪的錄音片段，及法語國家及地區國際組織（OIF）、島國科摩羅（les Comores）的語言結構簡介。
cultures francophonie 01-09-2023 法語世界 Episode 043 Les Comores, membre de la communauté francophone, jouent un rôle en Afrique
感謝本台法廣（RFI）非洲組記者，及音像和文字資料室（Sonothèque et Documentation）的支持，與__Lucien__的技術合作。謝謝您的忠實收聽。我們在下次節目的時間段里再見。
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