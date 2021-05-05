救助窮國 G7外長將討論分享庫存疫苗

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（法新社倫敦5日電） 隨着面臨分享庫存疫苗給抗疫進展遠遠落後貧窮國家的壓力漸增，由民主富國組成的七大工業國集團（G7）今天將討論2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗議題。

英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本和美國的外交部長，在英國倫敦市中心為期3天的會議步入尾聲，他們將為下個月在英格蘭南部康瓦爾（Cornwall）舉行的G7高峰會決定重要議程。

昨天G7外長聚焦討論建立共同陣線來因應中國後，最後幾場會議也將討論全球面臨的挑戰，包括2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情和氣候變遷。

富國將重心放在COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）上，這是聯合國支持的計畫，旨在將疫苗分享給最貧窮國家。

但事實上，富國在初期階段也排斥COVAX，自行與藥廠達成協議，取得逾120億劑疫苗中的龐大份額。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）強調COVAX的重要性，但表示有個額外問題，那就是「該拿國內過剩的疫苗怎麼辦」。

他說，這些議題對「G7和我們的印太夥伴是個很好的機會，可以一起把問題討論清楚，並提出建設性答案」。

© 2021 AFP