救援船獲准停靠義大利港口 逾800移民將獲安置

（法新社義大利特拉巴尼7日電） 一艘在地中海救起逾800名移民的救援船，今天終於獲准停靠義大利西西里一處港口，當中多數人將被安置在兩艘已在當地待命的隔離船。

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法新社報導，移民在紅十字會人員協助下步下「海洋之眼4號」（Sea Eye 4），當中有人裹着毯子，還有不少人赤着腳。「海洋之眼4號」在地中海執行多次救援任務，「苦苦哀求」義大利之後終於獲准靠岸。

「拯救兒童基金會」（Save the Children）表示，他們之前得到的訊息是，船上有約170名未成年人，但目前還不清楚當中有多少是與家人同行，又有多是獨闖怒海。

當紅色的「海洋之眼4號」駛進西西里（Sicily）西部特拉巴尼（Trapani）港口時，部分移民高舉雙臂慶祝並歡呼着，其他則是雙腿懸空的坐在船邊，筋疲力盡，一臉憔悴。

「海洋之眼4號」原本載有近400人，4日又從一艘木船救起另外400人。

德國非政府救援組織「海洋之眼」（Sea-Eye）告訴法新社，「海洋之眼4號」是一再請求協助，並在另一個慈善團體送來糧食、毛毯等救命物資之後，才獲准靠港。

船上移民在接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢後，健康無虞者改被安置在隔離船上。

每年有成千上萬名移民自非洲利比亞、突尼西亞出發，橫渡地中海，欲在義大利上岸前往歐洲謀求新生活。

根據義大利內政部數據，今年迄今有5.5萬移民在義大利靠港，多於去年的略低3萬人。

© 2021 AFP