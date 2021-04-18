敘利亞國會議長：總統大選5/26登場

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（法新社大馬士革18日電） 敘利亞國會議長薩巴今天宣布，總統大選將於5月26日登場。這將是敘利亞陷入內戰後第2場總統選舉，現任總統巴夏爾．阿塞德（Bashar Al-Assad）很可能繼續掌權。

薩巴（Hamouda Sabbagh）在聲明中表示，海外敘利亞人可於5月20日在大使館投票，還說候選人可於19日起提出申請。

巴夏爾．阿塞德在父親哈菲茲．阿塞德（Hafez al-Assad）2000年死後掌權。目前他尚未正式宣布會角逐連任。

敘利亞上次大選是在2014年，也就是敘利亞陷入內戰第3年時舉行。當年巴夏爾．阿塞德以88%的得票率勝選。

依據敘利亞2012年修訂的憲法，一名總統只能擔任兩個7年任期，但2014年當選的總統例外。

候選人必須連續住在敘利亞至少10年，代表流亡海外的反對派人士不得參選。

候選人也須獲得至少35名國會議員支持，而國會目前是由巴夏爾．阿塞德所屬的社會復興黨（Baath）主導。

在今年大選登場前，獲得俄羅斯支持的敘利亞政府軍重新控制北部重要城市阿勒坡（Aleppo）和其他反抗軍掌控的區域，使得大馬士革（Damascus）政府掌控全國2/3的土地。

然而與此同時，敘利亞也陷在嚴重經濟危機之中。

長達10年的敘利亞內戰已導致至少38萬8000人死亡、半數人民流離失所。

© 2021 AFP