教士塔提斯染疫無癥狀 洋基教練接種疫苗仍確診

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（法新社聖地牙哥11日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情燒進美國職棒大聯盟MLB，聖地牙哥教士明星游擊手塔提斯雖無癥狀但證實確診，紐約洋基的教練雖已經接種疫苗，但難逃染疫命運。

教士總教練丁格勒（Jayce Tingler）表示，陣中明星游擊手塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的COVID-19 篩檢呈陽性反應，另有兩名球員在追蹤接觸史後，被列為密切接觸者，是否染疫仍待確認。

丁格勒表示，塔提斯身體情況還好，但心理上有受到打擊。

本季至今，塔提斯的打擊率是2成40，7次盜壘成功讓他並列國家聯盟盜壘王，9支全壘打的成績讓他與其他幾名選手並列第2。

塔提斯何時能歸隊，目前沒有時間表。

此外，洋基今天在聲明中表示，已完成接種的三壘指導教練尼文（Phil Nevin）染疫，隊上幾名教練預料將不會參與接下來的一些比賽。

洋基與坦帕灣光芒的3連戰今天揭開序幕，但數名教練已確定缺席今天的首戰。洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，球隊是9日以3比2擊敗華盛頓國民後，在前往佛州的路上時接到尼文篩檢結果呈陽性的消息。

洋基在聲明中說：「尼文目前正在坦帕進行隔離程序。在聯盟的規範與建議下，已展開額外的篩檢和接觸史追蹤。」

據美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention）說法，完成疫苗注射的民眾中，仍有極小比例的人會於暴露在病毒之中後感染COVID-19。

洋基的球員、教練4月7日起陸續開始接種嬌生（Johnson & Johnson）單劑型疫苗，4月底跨越85%的接種門檻，依照聯盟的安全規範，在休息室、休息區和其他場所的限制能夠鬆綁。

© 2021 AFP