教宗主持雅典彌撒 籲尊重弱小和卑微者

（法新社雅典5日電） 教宗方濟各今天在希臘首都雅典主持的一場彌撒中，敦促世人尊重「弱小和卑微」的人。這是他訪問雅典的第2天，也是20年來首度有教宗訪問雅典。

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教宗方濟各（Pope Francis）在雅典音樂廳（Megaron Athens Concert Hall）對參與彌撒的群眾說：「天主最喜歡弱小和卑微的人。救贖不是從耶路撒冷、雅典或羅馬開始，而是從沙漠開始。」

他並表示：「天主的目光，是轉向任何充滿悲傷和孤獨的地方。」

教宗的訊息不僅是要傳達給希臘的天主教徒，也是針對希臘境內成千上萬的移民及難民。方濟各今天稍早抵達希臘的列士波斯島（Lesbos）探訪其中一些移民。

雅典音樂廳今天入場管制嚴格，警察檢查邀請函和接種疫苗通行證，入口有警車和金屬柵欄圍住，上空還有一架直升機盤旋。附近的一個地鐵站也關閉，基於維安理由，出席彌撒的信眾被宣導提前多達2小時抵達現場。

儘管限制重重，數百名渴望見到方濟各的天主教徒仍然興高采烈。

來自德國的迪亞科普盧（Margarita Diakopoulou）說：「有機會參加教宗主持的彌撒，真是太好了。」她嫁給希臘人，在這裡生活了50年。

84歲的方濟各是2001年教宗若望保祿二世（John Paul II）以來首位訪問希臘首都的教皇。若望保祿二世當時則是1054年東正教與羅馬天主教教會分裂以來，首位訪問雅典的教宗。

希臘有超過25萬名天主教徒，大部分是來自波蘭、菲律賓、阿爾巴尼亞、烏克蘭、中東和非洲國家的移民。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）

© 2021 AFP