教宗將會見匈牙利總理 成關注焦點

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社布達佩斯12日電） 天主教教宗方濟各（Pope Francis）今早抵達匈牙利首都布達佩斯出席一場彌撒，他與匈牙利反移民總理奧班的30分鐘會面引起外界關注，兩人在接納移民態度上大相逕庭。

這是繼1996年的教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）後，25年以來首度有教宗造訪匈牙利。

這位13億天主教徒的領袖將在匈牙利總統艾德（Janos Ader）的陪同下，與奧班（Viktor Orban）進行可能氣氛尷尬的30分鐘會面，地點在布達佩斯（Budapest）美術館。

一邊是自詡為對抗移民的「基督教歐洲」捍衛者奧班；另一邊則是敦促協助不同宗教弱勢民眾逃離戰亂與貧困的教宗方濟各。

然而這個被教宗視為貼近基督教精神的想法，卻常不被信眾理解，尤其是在傳統天主教陣營內。

過去幾年來，匈牙利的奧班支持者一直不滿這位天主教世界的領袖。挺奧班的媒體與政治人物都因為教宗傾向難民的態度而批評他「反基督」，或借用匈牙利裔美籍自由派億萬富翁索羅斯（George Soros）的名字，諷刺他為「索羅斯教宗」。

當教宗宣布將旋風造訪匈牙利，以出席52屆國際聖體大會（International Eucharistic Congress）閉幕典禮時，再度引起各界不滿。

因為他在人口980萬的匈牙利只停留7小時後，緊接着就要花超過2天時間正式造訪更小的鄰國斯洛伐克（Slovakia）。

教宗原名伯格里奧（Jorge Bergoglio），生於阿根廷的義大利移民家庭，他常提醒「舊歐洲」過去是由一波波新移民建造而成。2016年4月教宗還曾說「我們都是移民」，並邀請3個家園毀於轟炸的敘利亞穆斯林家庭一起乘坐他的專機。

相反地，奧班招牌的反移民運動包含增建邊界圍籬，以及設立尋求庇護者的強制收容所，也因此招致布魯塞爾的歐洲聯盟當局日益不滿。

教宗到訪前，市政府由反對奧班陣營掌控的匈牙利首都街上已出現標語，寫着「布達佩斯歡迎教宗」，並引用他呼籲團結與包容少數族群的話語。

會晤匈牙利主教與眾多基督教會眾代表後，教宗也將與該國猶太教族群領袖碰面。匈牙利擁有超過10萬名猶太教徒，為中歐之最。

行程最後則是彌撒。約有7萬5000人報名參加這場在英雄廣場（Heroes' Square）的露天彌撒，包括喀爾文新教背景的奧班與他天主教徒的妻子。

© 2021 AFP