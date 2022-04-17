教宗復活節文告籲讓大家自由進入聖城耶路撒冷

（法新社梵蒂岡17日電） 羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天在年度復活節文告中，呼籲讓大家自由進入聖城耶路撒冷（Jerusalem）聖地。以色列人與巴勒斯坦人近來在耶路撒冷暴力衝突連連。

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教宗說：「願遭衝突和分裂折磨多年的中東有和平。在這個榮耀的日子，讓我們為耶路撒冷和所有愛它的人企求和平，基督徒、猶太教徒、穆斯林都一樣。願以色列人、巴勒斯坦人和聖城內的所有居民，與朝聖者一起經歷和平的美好、寓於博愛、得以自由進入聖地，互相尊重彼此的權利。」

以色列警方表示，巴勒斯坦示威者今天上午在耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）內部和周邊，與警方爆發衝突，造成10名抗議者受傷。此地兩天前剛發生大型衝突。

現在猶太教徒正在過逾越節、基督宗教在慶祝復活節，穆斯林則是在過齋戒月，三大亞伯拉罕宗教都在慶祝重要節日。

以巴之間幾周以來關係趨於緊繃。巴勒斯坦人3月底、4月初在特拉維夫市（Tel Aviv）內部和附近發動兩場奪命攻擊，以色列部隊則是在約旦河西岸（West Bank）大肆抓捕。

© 2022 AFP