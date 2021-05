廣告 繼續瀏覽後續

(法新社梵蒂岡8日電) 天主教教宗方濟各(Pope Francis)在今天發布給「Vax Live:團結世界演唱會」的影像訊息中表示,他支持豁免新型冠狀病毒疫苗專利,以促進對貧窮國家的疫苗供應。

英國哈利王子(Prince Harry)及珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)等流行巨星參與的「Vax Live:團結世界演唱會」(Vax Live: The Concert to Reunite The World),呼籲全球更快速且更公平地推動2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫苗接種計畫。

阿根廷出生的教宗方濟各在影像訊息中,以他的母語西班牙語表示,他支持「疫苗取得普及化及暫時中止(疫苗)智慧財產權」。

方濟各曾一再談及分享疫苗的必要性,他在這次影像訊息中譴責「個人主義病毒使我們對他人痛苦漠不關心」。

在方濟各發出上述聲明前,美國意外宣布支持全球豁免COVID-19疫苗專利,但主要藥廠強烈反對這項措施。

