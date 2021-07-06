教宗方濟各術後恢復良好 睡得好可下床行走

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社梵蒂岡6日電） 梵蒂岡今天表示，天主教教宗方濟各（Pope Francis）接受腸道手術後一切正常，睡得很好，也可下床行走。

教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）表示，例行性檢查結果相當良好，教宗已經吃過早餐，且閱覽了好幾份報紙。

84歲的教宗4日晚上接受長達3小時手術，切除部分結腸。如果沒有併發症，教宗預計在羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）住院7天。

義大利各大報今天報導，外科醫生一開始進行侵入性較低的腹腔鏡手術，但最後還是採用開腹手術。

根據報導，教宗因大腸發炎接受手術後，不需要做結腸造口術，術後也沒有出現發燒。

根據「義大利晚郵報」（Corriere della Sera），教宗罹患大腸憩室炎好幾個月時間，但為了有時間可以休養，所以安排在夏季動手術。

方濟各住在傑梅利醫院10樓一間病房，跟若望保祿二世（John Paul II）生前使用的房間相同。若望保祿二世在這家醫院接受好幾次手術，包括1981年遭暗殺未遂後，以及1992年動結腸腫瘤手術。

教宗夏季已經暫停每周三公開接見活動，11日以前也沒有其他官方活動。11日當天教宗帶領信眾誦念「三鍾經」（Angelus）活動照常舉行。

倘若如預期，方濟各11日當天仍然住院，他可能會像若望保祿二世一樣，從醫院窗戶帶領誦念三鍾經。

© 2021 AFP