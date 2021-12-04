教宗方濟各訪希臘 東正教反彈下警力高度戒備

（法新社雅典4日電） 天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天抵達希臘，這是睽違20年來首度有教宗訪問雅典。由於東正教強硬派的反教宗情緒，雅典高度戒備。

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教宗結束賽普勒斯訪問後來到希臘，在格林威治時間上午9時不久後降落雅典機場，希臘外交部長鄧迪亞斯（Nikos Dendias）和希臘天主教高階人員到場迎接。

方濟各將在希臘訪問2天，並於5日重返希臘列士波斯島（Lesbos）。他上次訪問此地是在2016年移民危機爆發初期。

這是自2001年教宗若望保祿二世（John Paul II）訪問雅典以來，再次有天主教教宗踏足雅典。若望保祿二世則是1054年東正教與羅馬天主教教會分裂以來，首度訪問這座城市的天主教教宗。

教宗方濟各尋求改善與東正教教會關係，同時彰顯希臘成千上萬難民和尋求庇護者的困境。

方濟各2日展開賽普勒斯的行程前，曾發布訊息說：「我非常渴望見到你們所有人，所有人，不僅是天主教徒，而是你們所有人。」

雅典部署多達2000名警力，隨時監控東正教強硬派可能引發的破壞與衝突。東正教強硬派將東西教會的分裂，以及1204年第四次十字軍東征期間君士坦丁堡淪陷，歸咎於天主教徒。

塞薩洛尼基亞里士多德大學（Aristotle University of Thessaloniki）一名神學家說：「他們人數不多，但聲音很大。」

希臘耶穌會天主教社區負責人告訴法新社，現在與希臘教會的關係，已比教宗若望保祿二世訪問前要好得多，但他表示，教會管理機構中仍有一些「反天主教狂熱分子」。

根據東正教記者聯盟，彼里夫斯主教稱教宗方濟各的訪問是「不道德的」。

© 2021 AFP