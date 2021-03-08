教宗會敘利亞伏屍男童父 聆聽難民苦痛

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（法新社伊拉克阿比爾7日電） 羅馬天主教教宗方濟各今天在造訪伊拉克的最後一夜，會見敘利亞3歲男童亞藍的父親。亞藍一家當年搭船逃離遭戰爭蹂躪的故鄉，船隻卻不幸覆沒，亞藍和母親、兄長不幸淪為波臣。

84歲的教宗方濟各（Pope Francis）今天結束訪伊的最後一場公開活動後，在伊拉克北部庫德族自治區首府阿比爾（Arbil）會見亞藍的父親庫迪（Abdullah Kurdi）。

2015年，亞藍（Alan Kurdi）已沒了氣息的弱小身軀被海浪衝上土耳其海灘，伏屍海灘的照片曝光後震驚全球，成為移民苦難的象徵，讓人再次關注許多移民意圖前往西方國家所採取的兇險海路。

教廷今天公布的照片顯示，教宗舉起右手，眼神專註地看着庫迪，似乎是在賜福予他，庫迪則微微低頭。

教廷聲明指出：「教宗和庫迪談了很久，傾聽一位痛失至親的父親的痛苦。」

庫迪一家人最初來自敘利亞北部科巴尼（Kobane），原本盼望有朝一日能在加拿大落地生根。

但他們的移民夢最後成了一場夢魘。2015年9月2日，庫迪一家搭乘走私船前往希臘途中船隻翻覆，3歲的亞藍和哥哥加利普（Galip）及母親蕾哈娜（Rehanna）不幸溺斃，遺體被衝到土耳其沙灘上，僅庫迪一人獨活，目前住在伊拉克北部。

敘利亞2011年爆發反執政政權的抗議活動，後來演變成暴力衝突，內戰就此一發不可收拾，教宗多年來一直呼籲敘利亞終止內戰。

這場戰爭造成超過38萬7000人喪命，重要基礎設施也紛紛遭到摧殘，數以百萬計人民流離失所。

教宗昨天在伊拉克南部的跨信仰禮拜中呼籲戰後「團結」。他說：「讓我們在替整個中東地區祈禱時籲求團結，在此我特別想到遭戰爭蹂躪的鄰國敘利亞。」

教宗明天早上將返回羅馬，但他表示，他會一直把伊拉克「放在心上」。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP