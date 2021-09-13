教宗會晤匈牙利反移民總理 籲各方胸懷要更寬大

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（法新社布達佩斯12日電） 天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天抵達匈牙利首都布達佩斯，與反移民的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）見面，他在這趟閃電訪問行程中，呼籲各方心胸要更加開放。

教宗在匈牙利僅短暫停留7小時，之後將前往斯洛伐克展開4天訪問行程。教宗在布達佩斯（Budapest）寬闊的英雄廣場（Heroes' Square）上，期勉數以萬計民眾應「腳踏實地、保持開放的心胸、紮根本土，並具關懷雅量」。

法新社報導，領導全球13億天主教信眾的方濟各經常敦促各界幫助邊緣人，並向逃離戰亂和貧窮的各宗教信徒伸出援手；奧班則自居是「基督教歐洲」的捍衛者，拒絕外來移民。

除了齊聚在英雄廣場的人群外，數以千計民眾擠在附近一條大道上，透過沿路架設的大螢幕和擴聲器聆聽教宗講話，而其他人則在附近大樓與陽台觀看。

75歲民眾普茲泰（Zsuzsanna Pusztai）表示，教宗從不會無緣無故講一些話，他言辭謹慎並語帶玄機。

教宗在匈牙利會晤奧班和其他高層政治人物，並主持第52屆國際聖體大會閉幕彌撒。

奧班在他的臉書（Facebook）專頁貼文說：「我請求教宗方濟各別讓基督教匈牙利滅亡。」奧班隨文附上一張兩人握手的照片。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP