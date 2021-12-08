數位房地產市場蓬勃發展 元宇宙掀虛擬炒房熱

（法新社巴黎8日電） 砸下數以百萬計美元購買不存在的土地，聽起來可能荒唐可笑，但大家對未來將走向虛擬實境的熱烈預測，促使投資人紛紛大舉押注在數位房地產上。

廣告 繼續瀏覽後續

紐約的虛擬房地產公司Republic Realm本周宣布，已透過「虛擬世界」平台The Sandbox，以430萬美元（約新台幣1億2042萬元）買下數位土地，金額創下紀錄新高。The Sandbox等虛擬世界網站，可讓民眾在平台上交朋友、玩遊戲、甚至參加演唱會。

11月底，另一個對手平台Decentraland上有一筆240萬美元的土地交易成交，買主是加拿大數位資產投資公司Tokens.com。再數天前，加勒比海島國巴貝多（Barbados）宣布計畫在Decentraland開設「元宇宙大使館」。

這類網站都自稱是元宇宙原型，是未來的網路發展走向，能在虛擬實境（VR）頭盔協助下，讓與朋友聊天等線上體驗，感覺像是面對面閑聊。 「元宇宙」好幾個月來一直是矽谷的熱門話題，但在臉書（Facebook）10月改名為Meta，將發展重心轉向虛擬實境後，各界對元宇宙的興趣升溫。

建議企業進軍元宇宙的科技顧問哈克（Cathy Hackl）說，臉書改名Meta後，「有數以百萬計的民眾認識了『元宇宙』這個詞，速度比我原本預想的快許多」。

根據加密數據網站Dapp，4大元宇宙網站The Sandbox、Decentraland、CryptoVoxels與Somnium Space上周總共出售價值逾1億美元的虛擬土地。 哈克認為，數位房地產市場蓬勃發展，發展出圍繞虛擬房地產的整個生態系統，從房租到土地開發商等，一點都不令人意外。

哈克告訴法新社：「我們試圖把理解實物的方式套用在虛擬世界上。」

哈克說，這些網站要像真正的元宇宙運作，靠着戴上VR眼鏡就能前往任何地點，可能還需要等待一些時間，但數位土地的用處跟真實土地一樣，「可以在上面蓋房子、出租與販售」。

Tokens.com已在Decentraland時尚街（Fashion Street）地區買下黃金地段土地，希望能發展成奢侈品牌的商店所在地。

Tokens.com執行長基格爾（Andrew Kiguel）坦言：「如果我沒有做研究，不了解這是有價值的房地產，聽起來就會覺得瘋狂無比。」

基格爾任職於投資銀行業20年，主要處理房地產業務。他堅稱Decentraland買賣房地產的策略就跟真實世界一模一樣，就是要主打客流量高的時尚區。 他解釋：「這是可以投放廣告、舉辦活動的地點，是人潮聚集處。」他指出，最近在Decentraland舉辦的虛擬音樂慶典，吸引了5萬人共襄盛舉。

奢侈品牌已紛紛投資元宇宙，一隻Gucci包包5月在遊戲平台Roblox售出，成交金額比真實的包包還高；基格爾希望時尚街能發展成媲美紐約第五大道（Fifth Avenue）的購物地點。 早在2006年，一家房地產開發商在虛擬世界網站Second Life販賣土地，轉手賺了100萬美元，躍上媒體頭條。

Second Life網站還是很活躍，但看好新虛擬網站的支持者指出，Second Life與下一代競爭對手有一個關鍵差別。

在Decentraland，從土地到虛擬藝術品，所有物件都能以非同質化代幣（Non-Fungible Token, NFT）的形式出售。

有些人已花費數以萬計美元購買數位產品，對這個概念感到懷疑與興奮的人一樣多。

但基格爾預測，這種數位擁有權形式將在未來幾年變得普遍，因為其背後的區塊鏈技術讓人在交易時有信任感，且可保持公開透明。

但這類投資也不是沒有風險，因為用來購買非同質化代幣的虛擬貨幣波動性很大。

© 2021 AFP