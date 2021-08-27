數位抵抗：香港人急用網路保存民主運動紀錄

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（法新社香港27日電） 從香港「蘋果日報」到六四紀念館，香港民主運動的實物象徵正一個個從香港街頭「被消失」，因此香港民運人士正暗中努力將他們的抵抗行動透過數位方式備份保存。

由香港市民支援愛國民主運動聯合會（簡稱支聯會）成立的六四紀念館，6月初遭到香港食物環境衛生署人員調查，指稱未申領公眾娛樂場所牌照、涉嫌違反相關條例。支聯會也於7月底宣布將關閉紀念館，另謀合法方式展示館藏資料。

香港六四紀念館原是中國境內唯一紀念1989年六四事件遭鎮壓身亡示威者的公共空間，展覽內容包括北京當時決定動用坦克來平息天安門廣場上民主示威運動的紀錄，以及過去30年香港每年舉行紀念六四燭光晚會的歷史。

由於香港的六四燭光晚會實際上去年起已遭到當局禁止，因此對許多人來說，六四紀念館被迫關閉並不意外。

有鑒於此，支聯會去年中開始籌建網路版六四紀念館「六四記憶．人權博物館」，以保存傳承30年的六四文物、影像檔案和口述歷史。

他們募得160萬港元（約新台幣576萬元）資金，並邀請親歷過六四的中國記者暨作家長平擔任總策展人，在全球建立策展、檔案及技術團隊。

長平從德國住家接受電話訪問時表示：「我們希望將香港30年來六四燭光晚會的精神保留下來。那是人類史上無與倫比的抵抗行動。」

其他類似計畫則沒有這麼長的準備時間。要求隱藏本名的香港軟體工程師克里斯．黃（Chris Wong）今年稍早便得緊急號召其他工程師，攜手儘力保存香港最敢言的民主派報紙蘋果日報。

香港蘋果日報老闆黎智英原已因宣傳對中國實施制裁，而面臨國安罪名起訴並身陷囹圄。蘋果日報6月初又遭香港警方依國安法為由凍結資產，短短一周多後被迫停刊。

克里斯．黃回憶道，當香港蘋果日報宣布將發行最後一份紙本版，並將在6月稍晚移除網路版後，「我們得和時間賽跑」。

他當時上香港類似Reddit網路論壇的LIHKG討論區，找到其他自願幫忙保留香港蘋果日報網路版的科技高手。他們共收集了200多萬網路頁面，並寫了約一萬行程式，把所有資料建檔在可搜尋網站collection.news。

另一位化名「自由人」（Freeman）的運動人士說，他和一群人也計畫將香港電台和蘋果日報以前的報導做線上備份，並已收集到14兆位元組（TB）的影片資料。

克里斯．黃說：「身為有科技專長者，我們感覺更有義務協助保存香港歷史。但任何人都能夠也有必要加入行動，將過去發生的事和朋友及下一代分享。」（譯者：張正芊/核稿：劉學源）

© 2021 AFP