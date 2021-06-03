數位服務稅爭議 美暫緩對英印等6國課懲罰關稅

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（法新社華盛頓2日電） 美國今天宣布，針對國內企業面臨數位服務稅爭議，華府對英國、印度和4個歐洲聯盟（EU）國家的懲罰性關稅將暫緩6個月實施，期間將致力解決爭端，並將把焦點擺在國際性課稅。

華府指稱，數位服務稅對美國科技業巨擘如蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）和臉書（Facebook）等構成差別待遇，因此經過長達一年調查後，作出結論。

華府原定對上述國家課徵25%的懲罰關稅，但從未實施；這項報復行動也鎖定奧地利、義大利、西班牙和土耳其。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）今天發布聲明指出，美國貿易當局雖判定課徵這項懲罰關稅合理，但「美國目前聚焦於替國際性課稅相關一系列重要議題找到多邊解決方案，包括我們關切的數位服務稅」。

美國總統拜登（Joe Biden）的行政部門正在推動課徵15%的全球最低企業稅，以解決企業將獲利彙入低稅率國家避稅的問題。

七大工業國集團（G7）4日起將在倫敦召開為期2天的財長會議，會中將努力就稅務議題達成協議。

其後這些國家的官員將尋求獲得20國集團（G20）和38國組成的經濟合作暨發展組織（OECD）更廣泛支持。OECD曾帶頭推動全球企業稅協調一致。（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）

© 2021 AFP