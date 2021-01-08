數位稅調查未完 美國暫停對法國加徵關稅

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（法新社華盛頓7日電） 美國貿易代表署今天宣布，美方已暫停對價值13億美元的法國商品課徵新關稅的計畫。美方徵稅為了報復法國對美企課徵數位服務稅，如今暫停則因仍在調查國際間數位稅情況。

川普政府去年7月宣布，將對法國的包包和化妝品等一系列商品課徵25%關稅，以報復法國2019年批准對臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）和谷歌（Google）等美國科技業巨擘開徵數位服務稅。措施原定本月6日生效。

法方徵稅目的是為了反制這些美企把在法國賺取的龐大獲利轉移到海外，而在法國繳交的稅金卻低得不成比例。

當時美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）抨擊法國的舉動，說這是「不公平針對美國數位科技公司」。

由於美法持續嘗試透過經濟合作暨發展組織（OECD）協商一份協議，巴黎已暫停徵收數位服務稅至2020年底。然而雙方談判進展緩慢，後來也因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而停擺。

同一時間，有更多國家準備加入法國的行列。美國貿易代表署（USTR）批評昨天便批評，義大利、印度和土耳其對科技企業課徵類似數位服務稅；但未宣布對這些國家採取關稅懲罰。

美國貿易代表署今天表示，暫停對法國商品課徵關稅的理由，是美方仍在調查「另外10個司法管轄區已經或正在考慮」採行的類似數位服務稅措施。（實習編譯：洪筱真/核稿：張正芊）

© 2021 AFP