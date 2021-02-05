數十萬勞工遭沙國拒入境 印度仍出口疫苗犯眾怒

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（法新社利雅德5日電） 沙烏地阿拉伯去年拒絕印度勞工入境，引發兩國外交齟齬，如今印度決定出口數以百萬計2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗到沙國，憤恨不平的廣大勞工群留言灌爆政府社媒帳號。

沙國去年9月基於防疫，禁止來自印度、巴西和阿根廷的航班旅客入境，數十萬印度勞工因此遭拒門外。沙國境內約有260萬名印度人長居。

印度占沙國最大的外籍移工比例，印度勞工是這道已實施近5個月禁令的最大受害者，他們說，禁令已讓他們的生活亂成一團，不僅家庭破裂，甚至因此丟掉飯碗和生意合約。

印度駐沙國使節團的社群媒體帳號湧入勞工憤怒失望的留言，許多人質疑新德里當局在危機解決前就出口疫苗的決定。

一人在推特（Twitter）留言給印度駐利雅德使館說：「印度不該提供疫苗給沙國，因為他們拒絕我們的航班入境，危及數十萬人的生計。」

一名年輕印度工程師告訴法新社：「我們日日夜夜推文（向當局）尋求協助，但他們關心的只是把疫苗賣出去。」這名工程師去年夏天從沙國返回印度探望家人後，就被沙國拒於門外至今。

部分印度勞工質疑，沙國禁止他們入境，是刻意要減少外籍移工人數，目的是提升本國勞工就業率。

然而印度官員對於這個議題相當小心，盡量不把出口疫苗和勞工遭拒入境一事扯上邊。印度是全球最大的疫苗生產國，正以「疫苗外交」的形式，加緊向全球輸出阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）與牛津大學研發的新型冠狀病毒疫苗。

兩名參與雙方官員閉門協商的消息人士告訴法新社，航班禁令對印度當局確實是「一大痛處」，除此之外兩國關係都很友好。

一名消息人士說：「印度不把疫苗和航班禁令扯上邊，顯示兩國是戰略夥伴關係，沙國須多加體諒，減輕印度勞工的痛苦。但截至目前，沙國尚未釋出任何令人寬慰的訊息。」

消息人士透露，沙國官員在閉門會議中堅稱，這項禁令是基於「衛生數據」；而印度官員指出，印度境內的活躍病例（active case）穩定減少，況且沙國直到這周還允許其他疫情嚴重國家的航班入境。

印度派往沙國的特使最近在「阿拉伯新聞報」（Arab News）撰文說，新德里準備出口1000萬劑印度產的阿斯特捷利康/牛津疫苗到沙國。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP