數千海龜湧上海灘產卵 尼加拉瓜派國軍看守保護

（法新社尼加拉瓜南聖胡安7日電） 尼加拉瓜海岸周末有數以千計的欖�P龜產卵，軍隊在現場站哨看守，以防欖�P龜巢穴遭掠食者破壞，包括會偷走海龜蛋的人類。

廣告 繼續瀏覽後續

欖�P龜每年7月至隔年1月期間，都會遠渡重洋千里跋涉到尼加拉瓜的太平洋沿岸拉佛羅（La Flor）與查科森德（Chacocente）野生動物保護區產卵。爬到這兩個地區的瀕危欖�P龜會受到保護，以防捕食者挖開它們的巢穴偷蛋。

南聖胡安市（San Juan del Sur）的拉佛羅海灘是位於尼加拉瓜南部的觀光勝地。環保人士說，由於這裡屬於熱帶氣候、海水溫暖，是適合欖�P龜築巢產卵的理想地點。

成年欖�P龜身長逾50公分、重約38公斤，母龜可在24小時內產下約90顆卵，孵卵程序需花40至70天。

尼加拉瓜自然資源與環境部（Ministry of Natural Resources and Environment）當局估計，孵化的每100隻欖�P龜幼龜中，有90隻得以回歸海洋，但只有3隻能存活到成年。

尼加拉瓜自然資源與環境部與軍方合作，實施海龜保育計畫，以防鄰近社區民眾盜走海龜蛋。

欖�P龜的特色是身上的顏色為橄欖綠，是會在尼加拉瓜海岸產卵的5種海龜之一，另外4種是綠�P龜、玳瑁、赤�P龜與棱皮龜。

© 2021 AFP