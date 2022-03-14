數千烏克蘭人刻松和平示威 傳俄軍對民眾鳴槍示警

（法新社基輔13日電） 烏克蘭南部港城刻松3月初遭俄羅斯佔領，有數千人今天在該地和平示威，當地廣播公司的報導指出，俄軍對抗議民眾鳴槍示警。

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公共廣播公司Suspilne Kherson報導，數以千計抗議群眾為表達不滿，聚集在自由廣場中央。他們揮舞國旗並高喊着「刻松是烏克蘭的」、「榮耀歸於烏克蘭」。

Suspilne Kherson在加密通訊軟體Telegram上傳的直擊影片顯示，抗議民眾沿着一條中央大道遊行，行經由持槍蒙面部隊所駕駛、漆有Z字符號的俄軍武裝車輛。

Suspilne Kherson報導，俄軍部隊一度「開槍示警」。

影片畫面顯示，抗議民眾用俄語高喊「法西斯主義者」、「滾回家」。

有些抗議人士用烏克蘭國旗裹住自己，站在散落在自由廣場的反戰車障礙物旁。今天是刻松市（Kherson）從納粹手中解放78周年。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在Telegram放上刻松市示威抗議的影片，並寫着「我很感激每一個不願投降、挺身抗議、向入侵者表明烏克蘭是我國土地的人。」

俄軍經過3天圍攻，在3月3日拿下人口29萬的刻松，這是俄國發動入侵後，第一個淪陷的烏克蘭重要城市。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）昨天推文指控俄羅斯計畫舉辦一場假公投，以在刻松市建立一個親莫斯科的「人民共和國」。

他說，由於「人民零支持」，這類公投「全都會是演出來的」。

© 2022 AFP