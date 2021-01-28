數百名洛興雅人從印尼難民營消失

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（法新社雅加達28日電） 官員與消息人士今天表示，有數百名洛興雅人（Rohingya）從印尼一座難民營消失，這群人據信已被人口販子帶往鄰近國家馬來西亞。

原本在印尼北部濱海城市司馬威（Lhokseumawe）臨時搭建的難民營有將近400名洛興雅人，本周僅剩下112人。這群來自緬甸的無國籍穆斯林少數民族，是在去年6至9月間抵達。

無論是印尼地方當局或是聯合國，都無法解釋這些消失的洛興亞人下落。他們恐怕已在人口販子協助下越過馬六甲海峽（Malacca Strait）進入馬來西亞。

司馬威的洛興雅人任務小組負責人黎德萬（RidwanJamil）說：「我們還不知道他們去哪了。但如果他們能找到任何離開的破口，他們就會逃走，因為那是他們的目標。」

緬甸軍方2017年鎮壓洛興雅人，經聯合國調查人員認定為種族滅絕行為，當時有75萬名洛興雅人被迫逃往鄰國孟加拉，來到東南沿海城市科克斯巴紮爾（Cox'sBazar），許多人最後在當地大片難民營落腳。

此後已有數千名洛興雅人付錢給人口販子，要求帶他們離開孟加拉。他們忍受長達數月悲慘的海上之旅，遭受疾病、毆打和難以�b口的配糧對待，才抵達印尼及馬來西亞。

聯合國難民署（UN Refugee Agency，UNHCR）表示，基於偷渡的高風險，他們一直要求洛興雅人不要離開難民營。

但聯合國難民署發言人蘇里尤諾（Mitra Suryono）也說：「我們必須記住，他們有許多人的親戚在其他國家，像是馬來西亞。這或許是他們繼續遠走他方的原因之一。」（譯者：陳怡君/核稿：張正芊）

© 2021 AFP