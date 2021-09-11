文件解密 揭露澳洲1970年代曾助美干預智利政局

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（法新社華盛頓10日電） 根據今天公布的情報文件，澳洲曾於1970年代在智利從事間諜活動，協助美國干預智利前總統阿言德（Salvador Allende）率領的社會主義政府。

根據美國國家安全檔案資料庫（National Security Archive）公布的澳洲解密紀錄，澳洲秘密情報局（ASIS）於1971年到1973年，應美國中央情報局（CIA）要求，在智利首都聖地牙哥成立工作站。

美國國家安全檔案資料庫是位於華府的非政府研究中心。這所機構的歷史學者柯恩布魯（Peter Kornbluh）告訴法新社：「經過50年，美國與其他代理人採取協同、隱密的行動去破壞民選的阿言德政府穩定，這段被埋藏的歷史持續浮現出來。」

他說：「針對澳洲、巴西等共同干預智利的國家，歷史的裁定取決於是否完全理解這段黑暗的過去。」

1970年，阿言德代表左翼「人民團結」（Popular Unity）聯盟獲選為總統，但於1973年9月11日遭將軍皮諾契特（Augusto Pinochet）發動政變推翻，阿言德在總統府被軍人包圍，舉槍自盡。

美國中情局曾於1970年要求澳洲秘密情報局協助暗中在智利活動。根據美國國家安全檔案資料庫提到的備忘錄和報告，那年12月，澳洲外交部長麥馬洪（William McMahon）批准在聖地牙哥成立秘密基地，有一組人馬和特工於1971年中抵達當地。

這些秘密活動持續了18個月，包括在智利招兵買馬、直接向美國中情局總部提交情資報告等。

資料顯示，1973年初，剛上任的澳洲總理惠特林（Gough Whitlam）擔心一旦東窗事發會很難交代，於是命令澳洲秘密情報局局長終止在智利的活動。

澳洲間諜基地似乎於1973年7月關閉，但有一名特工留在聖地牙哥，直到9月11日軍事政變之後才離開。

澳洲政府是在卸任澳洲陸軍情報分析員費南德斯（Clinton Fernandes）的要求下解密這些文件，他目前任教於坎培拉的新南威爾斯大學（University of New South Wales），曾提出有關資訊自由的訴願。澳洲政府已於今年6月提供檔案給費南德斯。

© 2021 AFP