斐濟命公僕接種疫苗 11月前拒打將解職

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（法新社斐濟首都蘇瓦15日電） 斐濟加入多個強制施打疫苗的國家之列，今天開始實施「不打疫苗，就沒工作」（no jab, no job）政策，未接種疫苗的公務人員先強制休假，11月前再不打就等着離職。

4月開始爆發的高傳染力Delta變異病毒，讓斐濟一年來無社區感染的成績破功，超過4萬例確診壓得衛生單位喘不過氣來。

斐濟政府主張，強制施打是提高免疫率、結束疫情的必要措施。

斐濟今天起強制未施打Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的公務人員休假，若到11月仍未接種，就將免職。此外，私人企業員工不接種可能面臨罰款，公司若拒絕接種疫苗，可能會被強制停業。

越來越多國家的衛生與公共服務等重要產業強制規定施打疫苗，從加拿大、美國，到辛巴威與沙烏地阿拉伯，更多國家要求醫院、學校、旅遊業和公共服務產業的員工接種，若不遵守，就會遭到不同程度的懲罰。

儘管法國等國在政治上遭遇強烈反對，多國政府與專家都說，要讓疫情結束、經濟不再因封城等防疫措施委靡不振，最有力的武器之一就是大規模接種。

斐濟人權委員會（Fiji Human Rights Commission ）前主席、法律專家賈拉爾（Imrana Jalal）表示，其他國家已強制多個重要部門施打疫苗，但不是像斐濟這樣全面性實施。

疫情重創旅遊業，導致這個島國的經濟一蹶不振，失業率飆高。在活躍病例仍超過2萬4000例、死亡358例的情況下，人口93萬的斐濟資源緊繃，病毒侵襲人口密集的貧民區，當局設置許多野戰醫院因應暴增的病患。

儘管疫情危機四伏，民眾受到社群媒體流竄的假消息影響，對疫苗抱持嚴重的懷疑態度，有一些宗教領袖也在散布流言，部分人士甚至認為，強制施打疫苗是違反人權的舉措。

© 2021 AFP