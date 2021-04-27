斐濟爆發群聚疫情 當局憂病例海嘯

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（法新社蘇瓦27日電） 大洋洲島國斐濟有效防堵2019冠狀病毒疾病疫情長達一年後，如今爆發群聚感染疫情導致首都蘇瓦封城，經證實這波疫情是印度變異株造成，當地衛生部門擔憂會引發病例「海嘯」。

斐濟國際機場所在地納迪（Nadi）的一間隔離處所，本月爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）群聚感染疫情，此前這個太平洋島國有效遏止社區傳播。

斐濟衛生部常務秘書詹姆士．方（James Fong）表示，檢疫隔離處所今天又新增6起確診病例，而印度疫情失控的情況顯示，不能輕忽印度變異病毒株構成的威脅。

斐濟總人口約93萬，藉由嚴格的隔離措施和邊境管制，有效遏止疫情在境內蔓延，迄今全國累計確診病例109例，只有2起死亡病例。

最近爆發的群聚感染疫情，源自一名軍人在檢疫隔離處所染疫，他的妻子也被感染並出席一場約有500人參加的喪禮。

詹姆士．方說，證據顯示，許多從海外駐地返國的官兵在隔離期間仍混在一起，並未遵守檢疫隔離規定，這種狀況「是不可接受的」，軍方正在深入調查詳情。

首都蘇瓦（Suva）、納迪及斐濟第2大城路托卡（Lautoka）都已實施防疫封鎖，當局今天還下令禁止境內交通往來，同時斐濟航空（Fiji Airways）也暫停所有國際與國內線的客機航班。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）

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