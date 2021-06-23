斐濟疫情嚴峻 紅十字會籲太平洋島國快打疫苗

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社斐濟蘇瓦23日電） 太平洋島國斐濟2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增，持續創下紀錄，衛生體系已瀕臨崩潰，紅十字會今日呼籲這些島國加速推動接種疫苗。

目前斐濟最大的2間醫院皆已轉為Covid-19專門醫院。自4月第二波疫情爆發以來，當地病例數量每9天就會翻倍。

紅十字會太平洋區域主管葛林伍德（KatieGreenwood）表示，這是「嚴重警訊」，顯示此區域疫情緊急。她說：「現在是加快疫苗接種腳步的關鍵時機，我們不能放鬆戒心。」

目前斐濟的93萬人口中，僅有1%完整接種2劑新冠疫苗。先前一年多斐濟藉着關閉邊界，避免疫情在社區傳播，但現在難以對抗高傳染性的Delta變種病毒。

斐濟22日新增180病例，累積病例達到2200人。除去年有2人死於COVID-19，最新一波疫情至今已奪走7條人命。當局還設立野戰醫院，專門收治非新冠患者。

斐濟衛生部官員詹姆斯．方（James Fong）表示，澳洲與紐西蘭的專家正擬訂計畫，協助斐濟醫療系統應對尚未出現趨緩跡象的疫情，「就目前疫情升高的狀況與速度來看，我們的儲備資源很快就會耗盡」。

© 2021 AFP