斐濟防長：氣候變遷威脅甚於地緣政治

（法新社新加坡12日電） 斐濟國防部長塞魯伊拉圖（Inia Seruiratu）今天在新加坡「香格里拉對話」安全會議上表示，斐濟面臨的最大威脅來自「毀滅性的氣候變遷」，而非地緣政治局勢緊張。

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來自亞洲與全球各地的國防部長本周末齊聚「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）會議，主要討論議題除了俄羅斯入侵烏克蘭，還有美中兩國針對台灣主權及在太平洋建立海軍基地的爭論。北京正與西方就施展對太平洋島國的影響力進行角力。

但塞魯伊拉圖試圖把焦點轉向氣候變遷對斐濟的威脅。這個太平洋島國近幾年遭遇連串熱帶氣旋襲擊，引發的毀滅性洪患迫使成千上萬民眾撤離家園，國家經濟發展也受挫。

他告訴與會數百名代表：「機槍、戰機、船艦等不是我國首要安全考量。危及我國生存的最大威脅只有一個，就是人類引發的毀滅性氣候變遷，它威脅我國冀望繁榮的希望與夢想。海浪正在衝擊我們的家門，強風正在猛擊我們的房屋，敵人正從四面八方攻擊我們。」

塞魯伊拉圖表示，安全的意義比許多人傳統上的定義更廣泛，他並敦促其他國家支持斐濟對抗氣候變遷。

斐濟去年9月通過廣泛的氣候變遷法，當中宣告國家進入氣候緊急狀態，並為因應之道訂定法律架構。

其他地勢低窪的太平洋島國也面臨氣候變遷威脅，像是氣旋來襲頻率和強度增加，以及海平面上升等。

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）去年在格拉斯哥（Glasgow）召開前，太平洋諸國已提醒外界，它們在全球暖化下正首當其衝，呼籲富裕工業化國家加強應對行動。

斐濟等10個太平洋國家5月拒絕中國在區內推動安全協議，憂心協議目的是讓它們落入北京勢力範圍。北京的計畫直接挑戰了美國與盟邦在這片戰略重要區域的影響力，因此計畫失敗不啻為北京重要政治失利。

© 2022 AFP