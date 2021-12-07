斐濟首見Omicron確診病例 所幸未流入本地社區

（法新社斐濟首都蘇瓦6日電） 斐濟今天通報境內的首批COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒Omicron確診病例。當局表示，已在邊境攔下感染Omicron的2名斐濟公民，這種變種病毒並未進入社區。

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斐濟衛生部門宣布，11月25日從奈及利亞經香港返國的2名國民確診Omicron。 據衛生部門的說法，染疫的夫婦兩人都已完整接種疫苗，且由於奈及利亞被列為高風險「紅區」國家，他們自抵達國內以來一直住在邊境隔離檢疫機構內。

斐濟衛生部長詹姆斯・方（James Fong）透過聲明表示，「這顯示，此時我們避免了社區傳播。」 詹姆斯・方並說，邊境檢疫單位發現Omicron「並不意外，因為它在世界上傳播的速度如此之快」。

擁有100萬人口的南太平洋島國斐濟，曾經長達1年都沒出現社區傳播病例，直到今年4月，毀滅性的Delta變異株引發第2波疫情，造成近700人病故。 近期，隨着斐濟疫苗接種率攀升至90%以上，感染率也明顯下降，6日通報僅10人確診，無死亡報告。

斐濟本周起允許特定「旅行夥伴」國家的國際旅客入境，其中包括一些出現Omicron病例的國家。 Omicron在南非被發現2周後，已蔓延至全球約40個國家/地區。

© 2021 AFP