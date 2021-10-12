斐納梅開二度 德國宰北馬其頓晉級世足會內賽

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（法新社北馬其頓首都史高比耶11日電） 德國隊今天在2022世界盃足球賽歐洲區資格賽作客北馬其頓，靠效力英超切爾西的前鋒斐納梅開二度，4比0戰勝對手，晉級明年卡達世足會內賽。

今年3月底在自家1比2敗給北馬其頓，短短幾個月德軍已判若兩隊，連戰皆捷讓他們在歐洲區資格賽J組龍頭地位穩固，並順利取得明年卡達世足會內賽門票。

除斐納（Timo Werner）恢復得分火力外，同屬切爾西的隊友哈斐茨（Kai Havertz）第50分鐘破門為球隊先馳得點，穆夏拉（Jamal Musiala）第83分鐘則攻入國家隊生涯第一個進球。德國隊今夏歐國杯結束換由佛利克（Hansi Flick）接掌帥印後，5戰全勝。

56歲的新帥佛利克表示，德國隊距重返2014世足奪冠巔峰還有段很長的路，不過已能與當今足壇列強一拚。

佛利克說：「我們的球員有媲美法國、義大利、比利時的實力，這點我倒是敢說。」

斐納從德甲RB萊比錫轉戰英超切爾西後，旺盛的前鋒攻擊火力似從職業賽場消失，但佛利克依然把他擺在德軍主力位置。斐納今天終於有所回報，並表示教頭的信任幫他得以熬過這幾個月所飽受的抨擊。

斐納說：「當獲教練喜歡並信任時，對每位選手都是助力，尤其對我。我現在特別需要這份信任，佛利克百分百都給了我。」

© 2021 AFP