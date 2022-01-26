斯威雅蒂先丟一盤再追兩盤 晉級澳網女單4強

（法新社墨爾本26日電） 波蘭網球女將斯威雅蒂今天先丟一盤再追兩盤，擊敗愛沙尼亞老將卡妮皮，生涯首度成功闖進澳洲公開賽女單四強，接下來將與美國好手柯林斯捉對廝殺。

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才20歲的斯威雅蒂（Iga Swiatek）是本屆大會第7種子選手，表現一直很穩定，今天更證明了自己韌性十足，在拉佛球場（Rod Laver Arena）鏖戰3小時1分鐘，終場以4比6、7比6（7/2）、6比3淘汰非種子對手卡妮皮（Kaia Kanepi）。

她明天將與柯林斯（Danielle Collins）爭奪決賽門票。大會27種子柯林斯稍早以7比5、6比1直落兩盤淘汰法國的柯爾妮（Alize Cornet），追平個人2019年澳網寫下的最佳表現。

斯威雅蒂2020年在法國公開賽封後以來，連續6個大滿貫賽都打進第2周賽事，但這次是她在巴黎紅土賽事之外首度闖進最後4強。

斯威雅蒂目前世界排名第9，預計會升上第4，如果澳網奪冠最高可擠進第3。

令人不敢置信的是，斯威雅蒂今天對手、世界排名115的卡妮皮1999年轉職業網球選手時，斯威雅蒂還要等兩年才出生。

但儘管年紀相差16歲，卡妮皮依舊戰鬥力十足，希望能自2006年生涯首度打大滿貫賽以來，首度闖進大滿貫賽最後4強，可惜先盛後衰，未能如願。

© 2022 AFP