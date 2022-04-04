斯里蘭卡內閣26部長辭職

（法新社可倫坡3日綜合外電報導）斯里蘭卡宣布封鎖社群平台、卻無法阻止反政府示威活動繼續上演後，執政黨為解決日益升高的經濟危機，今天宣布除總統與總理外，內閣所有26名部長均已提出辭呈。 斯里蘭卡正面臨1948年脫離英國獨立以來最痛苦的經濟衰退，食物、燃料等必需品嚴重短缺，還有物價飆漲、斷電等問題。 教育部長古納瓦德納（Dinesh Gunawardena）告訴記者，除總統戈塔巴亞．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）和他的哥哥、現任總理馬辛達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）外，內閣26位部長都在深夜的會議上遞出辭呈。 內閣部長請辭後，總統戈塔巴亞．拉賈帕克薩可在明天任命新內閣，今天辭職的部分官員可能重獲任命。

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總統戈塔巴亞．拉賈帕克薩在抗議民眾試圖闖入他的宅邸後，於1日宣布全國進入緊急狀態，並宣布全國宵禁直到明天上午。 今天稍早，斯里蘭卡最大在野聯盟「團結人民力量」（Samagi Jana Balawegaya, SJB）譴責意圖打壓示威的社群平台封鎖行動，還說是政府該辭職的時候了。 「團結人民力量」的議員戴席瓦（Harsha de Silva）告訴法新社：「拉賈帕克薩總統最好了解到，這波浪潮已經湧向他的獨裁統治。」 在野議員發起示威活動後，數百名支持者試圖遊行前往首都可倫坡的獨立廣場（Independence Square），當局出動配備自動攻擊步槍的軍隊阻擋。 在野領袖普瑞馬達沙（Sajith Premadasa）住家前的道路被設下長達數百公尺的路障，群眾和安全部隊僵持近2小時才和平散去。

當局下令封鎖臉書（Facebook）、YouTube、推特（Twitter）、Instagram以及WhatsApp等社群平台，卻無法阻止斯里蘭卡民眾上街示威，除首都可倫坡外，其他地方也爆發小型示威活動。

在中部城鎮帕拉德尼亞（Peradeniya）抗議的大學生遭警方以催淚瓦斯驅逐，國內其他地方的示威則和平落幕。

© 2022 AFP