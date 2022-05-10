斯里蘭卡動亂升溫 全國實施宵禁

（法新社可倫坡10日電） 斯里蘭卡今天部署數千警力執行宵禁。斯里蘭卡民眾幾周以來上街抗議空前經濟危機，昨天示威升溫成暴力衝突導致至少5人死亡。

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斯里蘭卡8日爆發動亂，政府支持者在首都可倫坡街頭與示威群眾爆發激烈衝突，導致包括一名國會議員在內至少5人死亡、近200人受傷，總理馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）9日宣布辭職，但似乎仍不能平息民憤，警方宣布全國性宵禁。

昨天馬欣達．拉賈帕克薩在示威引發暴力死傷後辭職，他今天更在數千名示威群眾破壞大門闖入後，由重裝士兵保護下撤離官邸。

人口2200萬的斯里蘭卡陷1948年獨立以來最嚴重的經濟危機，食物價格飛漲、基礎民生必需品如醫藥、燃料、電力等短缺，幾周以來全國各地都出現反政府示威。

76歲的馬興達．拉賈帕克薩昨天為重組一個聯合內閣而請辭，但還不清楚反對派會否入閣；拉賈帕克薩內閣之前不願讓非家族成員入閣

根據斯里蘭卡政治體系，即便成立新的聯合政府，總統仍有權指派、解職部會首長及司法官，也能豁免刑事訴究。

目前看不出76歲的馬興達．拉賈帕克薩請辭總理能平息示威。示威群眾一直要求下台者是他弟弟、72歲的現任總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa），因身為總統的弟弟權力更甚哥哥。

© 2022 AFP