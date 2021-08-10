斯里蘭卡女子死於移民收容設施 日本官員致歉

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（法新社東京10日電） 日本法務大臣上川陽子今天就斯里蘭卡女子桑達馬利（Wishma Sandamali）死於移民收容設施一事公開致歉，並承諾推動制度改革。

33歲的桑達馬利據報為逃離一段凌虐關係而向日本警方求助，結果因逾期居留遭到拘禁。據稱她從今年1月起便多次抱怨腹痛和其他病狀，最終於3月死亡。維權人士指控，當局未給予桑達馬利適當醫療照顧。

上川陽子今天表示，根據死亡報告書結論，桑達馬利健康狀況惡化時，並未獲得適當照顧。

上川說：「我向她的母親和喪親家屬由衷表達哀悼，並為這個寶貴生命在收容設施內逝去致歉。」

上川表示，這份報告並未確定桑達馬利的死因，但發現名古屋出入國居留管理局的收容設施「缺乏評估被收容者健康、提供醫療服務的制度」。

她說：「我已指示出入國居留管理廳廳長，應適當掌控和監督各區域單位。我們將帶着決心實施改革，讓此事不再重演。」

日本放送協會（NHK）報導，事發收容設施有4名官員因桑達馬利死亡被懲戒，但沒有人遭到開除。

人權倡議者長期批評日本移民收容設施的情況，包括守衛回應緊急醫療事件的方式。

日本執政黨國會議員原曾提案修法，以使當局更容易遣返尋求庇護失敗人士。此舉面臨人權團體嚴厲批評；人權團體也說，日本應採取更多作為來接納難民。

桑達馬利死後，執政黨5月在反對黨施壓下，取消推動修改因應尋求庇護者和遣返的相關規定。

© 2021 AFP