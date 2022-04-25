斯里蘭卡股市暴跌 再次叫停交易

（法新社可倫坡25日電） 斯里蘭卡證券交易所為防止市場崩盤，中斷交易兩周，今天試探性重新開盤，卻暴跌近13%，股市交易再次叫停。

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深陷危機的斯里蘭卡正全力對付自1948年獨立以來最嚴重的經濟衰退，連月來經常停電，食品和燃料嚴重短缺。

自今年1月以來，可倫坡股市已下跌近40%，過去1個月斯里蘭卡貨幣兌換美元的貶值幅度也差不多如此。

在為期一周的新年假期以及接下來5天因政府升息並暫停償還510億美元外債而停止交易之後，今天是可倫坡證券交易所第一天開市。

股市標準普爾（S&P）指數在開盤1分鐘內即大跌7%，超過觸發自動停止交易半小時所需的5%。

股市稍後短暫恢復交易時繼續快速下跌，促使市場宣布今天剩餘的時間停止交易。

斯里蘭卡官員上周在華盛頓與國際貨幣基金（IMF）就紓困事宜進行談判，唯官方消息人士稱，IMF並無立即提供緊急金援的打算。

一位財政部消息人士告訴法新社，可倫坡現在寄望於印度、中國和日本能提供進一步協助，讓斯里蘭卡免於破產。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情破壞旅遊業和海外彙回款等重要收入，導致斯里蘭卡無法為必要進口提供資金，經濟開始崩潰。

公用事業部門無力支付燃料費用，每天實施長時間停電以限制電力供應，人們為購買汽油和煤油，一早便在加油站大排長龍。

醫院缺乏重要藥品，政府已呼籲海外公民捐款，而創紀錄的通貨膨脹使人們日常生活更加艱難。

率代表團與IMF談判的斯里蘭卡財政部長薩布里（Ali Sabry）上周曾警告，經濟情勢可能進一步惡化。他告訴記者：「情況好轉前會變得更糟，未來幾年會很痛苦。」

© 2022 AFP