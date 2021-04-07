斯里蘭卡選美上演鬧劇 封後卻遭強摘冠

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（法新社可倫坡7日電） 斯里蘭卡4日舉辦「斯里蘭卡太太」選美比賽，卻上演前任後冠得主幫本屆奪冠佳麗戴上後冠後又強行摘下的戲碼。主辦單位昨天重新舉辦封後儀式。

本屆後冠得主戴席瓦（Pushpika de Silva）在經歷這起事件後，必須就醫治療。主辦單位昨天特別舉行規模較小的儀式，還她「斯里蘭卡太太」（Mrs Sri Lanka）頭銜。

戴席瓦昨天情緒激動地告訴媒體；「我原諒涉及這起事件的所有人。若有人以為這樣就可以打擊我，他們不會得逞。因為我是鐵娘子。」

不過，她說，她打算對強摘她後冠的上屆斯里蘭卡太太朱莉（Caroline Jurie）採取法律行動。

朱莉在幫新科斯里蘭卡太太戴上後冠之際，以戴席瓦已離婚不符資格為由，強行摘除後冠。

參加斯里蘭卡太太選美的佳麗必須已婚。戴席瓦與丈夫關係疏離，但雙方仍有合法的婚姻關係。

主辦單位表示，他們將針對台上，以及後台化妝室的破壞向朱莉求償。化妝室多面鏡子被破壞。

選美比賽主辦人賈亞辛赫（（Chandimal Jayasinghe）說：「我們也將展開調查。」

這場選美盛會在社群媒體上直播活動，擁有「世界太太」頭銜的朱莉也遭主辦單位控告破壞名譽。

社群媒體上越來越多呼籲摘除朱莉「世界太太」頭銜的聲浪。社群媒體臉書（Facebook）網友發文說：「她應該被摘除後冠，這將教她什麼是羞辱。」

© 2021 AFP