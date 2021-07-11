新一波熱浪來襲 美西3000萬人面臨高溫警報

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（法新社洛杉磯11日電） 美國西部地區遭遇數周內第二波熱浪，各地出現新一輪平歷史紀錄的高溫，當局已對當地3000多萬居民發出高溫警報。

這周末，酷熱天氣籠罩美西太平洋沿岸的大部分地區，並向內陸延伸遠至洛磯山脈西緣。預報人員警告，今天還會有更多高溫情況。

據美國國家氣象局（National Weather Service）的數據，拉斯維加斯氣溫達到平史上最高紀錄的攝氏47.2度。這座沙漠賭城曾在1942年出現一次相同高溫，2005年至今則出現過3次。

美國國家氣象局昨天對拉斯維加斯及鳳凰城（Phoenix）和聖荷西（San Jose）等南部大城發布「超高溫警報」，並表示「超過3000萬人仍處於超高溫或高溫警告下」，危險的高溫乾燥天氣將持續至今天。

隨着熱浪造成美西多處出現平紀錄高溫，引發野火肆虐。亞利桑那州有2名消防員接獲報案前往撲滅野火時，不幸發生墜機意外喪命。

根據歐洲聯盟（EU）的氣候監測機關發布的數據，北美洲今年6月氣溫是有記錄以來同月最高，且過去6年氣溫也是史上最高的6年。（譯者：施施/核稿：張正芊）

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