新人王莫蘭特傷退 灰熊延長賽後險勝籃網開胡

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（法新社紐約28日電） 上季NBA新人王莫蘭特今天扭傷腳踝提前退場，他所屬的灰熊今天在延長賽後，116比111擊敗少了杜蘭特、厄文、丁威迪的籃網，拿下本季首勝。

美國職籃NBA曼菲斯灰熊今天客場挑戰布魯克林籃網，籃網的杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）都沒有出賽，雙方在一路殺進延長賽後，灰熊靠安德森（Kyle Anderson）於延長賽讀秒階段的4罰3中，以116比111驚險擊敗籃網，在開季2連敗後，終於收下本季的首場勝利。

在今天比賽中場前的2分多鐘，灰熊去年拿下年度最佳新人獎的莫蘭特（Ja Morant），在防守時飛身阻止對手投籃，他在落地時踩到對手扭傷左腳踝，痛苦地單腳跳到場外躺下，在球隊人員檢視後，被攙扶着坐上輪椅離開球場，之後他回到場邊，腳上穿有固定用的保護靴。

在中場休息時間，灰熊在推特（Twitter）上表示：「莫蘭特因為左腳扭傷，（這場比賽）不會回來了。」

今天退場前，莫蘭特打了13分鐘，7投2中拿下7分並有3助攻、2籃板成績，但也出現4次失誤。

灰熊本季的頭兩場比賽，分別對上聖安東尼奧馬刺、亞特蘭大老鷹，雖然球隊兩場比賽都吞敗，但莫蘭特平均可攻下36分，延續上季奪下新人王的氣勢。

今天比賽開打前，籃網就收到壞消息，球隊昨天對上夏洛特黃蜂時，因傷提前退場的先發後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie），經過檢查並非單純膝蓋扭傷，而是部分前十字韌帶撕裂，本季恐怕因此報銷。

丁威迪是於籃網出戰黃蜂一役的第3節，在一次帶球切入時倒地，雖然他隨後能夠自己起身步下球場，當時不認為傷勢有多嚴重，如今卻傳來壞消息。

© 2020 AFP