新冠疫情與阿根廷一樣糟 巴西接辦美洲杯挨轟

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（法新社巴西利亞31日電） 南美最大足球盛會－美洲杯足球賽（Copa America）6月13日即將開賽，阿根廷因COVID-19疫情飆升被拔掉主辦國，但接手主辦的巴西同樣疫情嚴峻，引發不少質疑甚至諷刺。

本屆美洲杯足球賽6月13日到7月10日點燃戰火，原訂由阿根廷與哥倫比亞共同主辦，但南美足球總會（CONMEBOL）早先已依國內暴力與社會動蕩，解除哥倫比亞的主辦權。

南美足總昨天根據阿根廷目前疫情狀況也解除阿國主辦權，在距離開打不到兩周的今天宣布2021美洲杯將改於巴西舉行，但巴西本身同樣疫情嚴峻，因此相關決定招來流行病學家痛批，網路上滿是酸語諷刺。

美洲杯足球賽已因疫情被迫順延一年，儘管拉美與南美仍飽受COVID-19疫情所苦，主辦國之一的哥倫比亞又國內動蕩，主辦單位就是難以割捨這項全球最老牌的國際足球競賽，不願宣布停辦。

由於舉辦過2014世足賽與2016夏季奧運，巴西理論上確實是接辦的最佳人選，偏偏巴西此刻自身同樣飽受疫情蹂躪，累計染疫病故人數超過46萬人，在全世界僅次於美國，且專家已警告巴西正面臨第3波疫情到來。

首都巴西利亞疫情因應委員會的傳染病專家沃拜茲（David Urbaez）表示，舉辦這種人流龐大到難以掌控的活動，縱然采閉門賽事，仍難防病毒擴散，肯定會促成新一波疫情爆發，直言美洲杯應停辦。

臨時接手舉辦美洲杯，讓國內早因極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）荒腔走板防疫而嚴重對立的巴西，引爆政治口水。波索納洛應對疫情，不但抗拒封城、戴口罩，連疫苗都要擋，卻大力吹捧有爭議的奎寧療法。

當南美足總感謝波索納洛敞開國門接辦賽事之際，批評也排山倒海而來。

巴西聯邦參議院為調查政府防疫不當是否涉及犯罪設立一個委員會，委員會調查人、參議員卡列羅斯（Renan Calheiros）直言這次美洲杯會是「死亡錦標賽」；社群媒體上對此更滿是嘲諷，有人建議乾脆就以新冠病毒當賽會吉祥物。

© 2021 AFP