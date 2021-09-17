新冠疫苗接種率後來居上 巴西扭轉防疫劣勢

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（法新社巴西利亞16日電） 儘管一開始起步緩慢，加上總統波索納洛（Jair Bolsonaro）帶頭唱反調導致COVID-19疫苗接種不順，如今巴西的大規模接種速度已迎頭趕上，甚至名列世界前茅。

人口2.13億的巴西遭COVID-19疫情重創，但直到今年1月才開始疫苗接種，落後美、歐乃至南美其他國家好幾周的時間。總統波索納洛小看疫情引發政治口水，還帶頭散播疫苗負面謠言，加上地域龐大面臨的後勤困難，讓巴西接種工作起步不順。

雖然到目前巴西的COVID-19染疫病故58萬8000人仍居世界第2，但隨着疫苗進口到位及國產化，巴西的疫苗接種率有所起色，死亡率也開始大幅下降。

根據法新社統計，過去3個月，巴西至少已接種1劑疫苗者已涵蓋67.6%人口，甚至比美國的63.4%及阿根廷的63.8%都高。

雖然完整接種僅占人口36%，如此的覆蓋率也足以讓巴西在世界前十大人口國家裡位居第3。

疫苗配送等相關後勤問題如今已大多透過反覆摸索而解決，如今隨巴西取得英國AZ與北京科興（Sinovac）疫苗的執照開始國產化，供應量也不成問題。

疫苗接種腳步跟上，讓巴西從6月每天2000多人染疫病故，如今已壓到低於600人。單日新增確診已從高峰時的十數萬降至1.5萬，14天單日平均新增處下降趨勢。

今日的巴西已接種2.14億劑疫苗，數量高居世界第4，僅次於中國、印度與美國，上周平均每天接種150萬劑高居世界第3，且已開始為青少年施打及為脆弱族群追加第3劑。

民調顯示，超過90%的受訪民眾表示願意接種，顯示巴西已完全擺脫疫苗懷疑論的糾纏。

© 2021 AFP