新冠肺炎全球確診逾8026萬 超過175萬人病故

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（法新社巴黎27日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間27日11時（台灣27日晚間7時），全球至少175萬8026人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少8026萬4840例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有5054 萬8400人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球26日通報新增6648人病歿、47萬2408起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1488死）、俄羅斯（552死）與德國（356死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計33萬1916人病故、1898萬5938例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（19萬795人喪生、746萬5806例確診）、印度（14萬7266人喪生、1018萬7850例確診）、墨西哥（12萬2026人喪生、137萬7217例確診）及義大利（7萬1620人喪生、203萬8759例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有165人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（122人）、波士尼亞與赫塞哥維納（120人）、義大利（118人）及北馬其頓共和國（116人）。

從區域來看，歐洲累計54萬7077死、2533萬3427例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計49萬6556死、1514 萬424例確診；美國和加拿大共計34萬6636死、1952萬82例確診。

亞洲共計21萬5680死、1370萬93例確診；中東地區共計8萬8743死、389萬2880例確診；非洲共計6萬2390死、264萬7017例確診；大洋洲共計944死、3萬919例確診。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

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